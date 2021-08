15 millió forint értékű kábítószer feketepiacra kerülését akadályozták meg + Videó

Levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök a magyar polgároknak, amelyben a járvány negyedik hullámának veszélyeire hívja fel a figyelmet. A kormányfő azt kéri, ha az olvasó családjában vagy az ismerősei között van olyan, aki még nem kérte az oltást, győzze meg, hogy regisztráljon. Kevesebb mint egy százaléka fertőződhet újra a beoltottaknak - hangsúlyozta a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelte: aki él az oltás lehetőségével, az nagy valószínűséggel nem betegszik meg súlyosan, az oltatlanok azonban kiszolgáltatottak lesznek a negyedik hullámban. 2022 végére megindulhat a Szputnyik oltóanyag-gyártás Debrecenben - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Nő a napi fertőzöttek, és a kórházban ápoltak száma is - hívta fel a figyelmet az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Takács Péter szerint egy elnyújtottabb lefolyású hullám lesz, viszont az oltás miatt a kórházi ápolásra szorulók kevesebben lesznek, mint a harmadik hullám idején. Gyurcsány Ferenc az ellenzéki előválasztás befutója - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás szerint a DK elnöke vissza akar kerülni a hatalomba. Nem vesz részt az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom az előválasztásnak nevezett náci-liberális kapitalizmust akaró mutyibohózatban - jelentette ki a párt elnöke. Szanyi Tibor hangsúlyozta: az ellenzéki előválasztás során kialakult vitákat az egyenlő erők hiánya okozza, a korábbi baloldal széthullásával pedig az egykori baloldali szavazótábor is elaprózódott. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt jelentősen leromlott Budapest közterületeinek állapota, hajléktalanok és a koldusmaffia uralta el a nagy forgalmú csomópontokat - mondta Volner János független országgyűlési képviselő. Jelenléti oktatásra készül a kormány a szeptember elsején induló tanévben, mert a koronavírus-járvány jelenlegi helyzete ezt lehetővé teszi - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Sikerült megállapodni a Vitesco Technologies német autóipari céggel, hogy egy zöldmezős beruházás keretében Debrecenben új gyárat építsenek fel, amelyben csúcstechnológiájú autóelektronikai alkatrészeket fognak gyártani - jelentette be Szijjártó Péter. Lengyelország és Magyarország a józan észt képviselik az Európai Unióban, a két nemzet fiataljainak eszmecseréje hozzájárul egy erős Európa kialakításához - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa közölte, hiteles jelentéseket kapott az Afganisztánban a hatalmat átvevő tálibok által elkövetett súlyos jogsértésekről. Az Egyesült Államok a korábbi terveknek megfelelően augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból - jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. Az Európai Unió a korábbi 50 millió euróról több mint 200 millió euróra emeli az afgánoknak nyújtott humanitárius segélyt - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. A Világbank zárolta az afganisztáni segély- és fejlesztési projektekre szánt összegeket a radikális iszlamista tálibok hatalomátvétele nyomán. A tálib fordulat miatt az Afganisztánból a szomszédos országokba irányuló migráció „pillanatnyilag nem akut téma” - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Többségében gyerekek és nők vannak a Kabul és Róma közötti légi folyosón érkező több mint háromezer afgán között, akiknek befogadása továbbra is megosztja Olaszországban a kormánypártokat, olyannyira, hogy a jobboldal a belügyminiszter lemondását követeli Lengyelország 750 embert menekített ki a tálibok által elfoglalt Afganisztánból, közülük száznál többen kedden érkeztek Varsóba - közölte Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettes. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felszólította Lengyelországot, hogy fogadja be a több mint két hete a lengyel-fehérorosz határon rekedt közel-keleti migránsok csoportját. Több mint ezer migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetére. Legalább 828 migráns kelt át múlt szombaton a La Manche csatornán Franciaországból Nagy-Britanniába, ami napi rekordnak számít - közölte a brit belügyminisztérium. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,1 milliót, a halálos áldozatoké a 4,45 milliót a világon. Oroszországban 19 ezer alá csökkent az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek napi száma, ez június 23. óta először fordult elő. Beoltották Málta 12 évesnél idősebb lakosságának a 90 százalékát koronavírus elleni vakcinával - közölte a vallettai egészségügyi minisztérium. Az amerikai legfelsőbb bíróság arra kötelezte Joe Biden amerikai elnököt, hogy léptesse ismét életbe elődje, Donald Trump „Maradj Mexikóban” néven ismert bevándorlási programját. Legalább tizenegy vájár vesztette életét a közép-kolumbiai Boyacá megye egyik szénbányájában bekövetkezett sújtólégrobbanásban. Tovább vizsgálódik a NAV Cseh Katalin korrupció-gyanús ügyében - tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. A momentumos politikust Tényi István jelentette fel, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Tizenötmillió forintnyi kábítószert találtak a rendőrök egy drogterjesztő XVIII. kerületi lakásában. Összeütközött egy autóbusz és egy vontatmány nélküli kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Monor közelében, a 35. és a 36. kilométer között. Két személygépkocsi ütközött össze Üllő térségében a 404-es úton kedden este, az egyik autó vezetője, egy 64 éves férfi életét vesztette. A Ferencváros hazai pályán is 3:2-es vereséget szenvedett a Young Boys csapatától a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján, így ősszel az Európa Ligában indulhat. A Haladás futsalcsapata főtáblára jutott a Bajnokok Ligájában, mivel kedden 3:2-re felülmúlta a házigazda Tiranát, így albániai selejtezőcsoportjában három győzelemmel elsőként végzett. A magyar női jégkorong-válogatott 4:1-es vereséget szenvedett a japán csapattól a Calgaryban zajló elit világbajnokság 3. fordulójában. A negyedik helyen kiemelt Fucsovics Márton bejutott a nyolcadöntőbe a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Jani Réka után Gálfi Dalma is bejutott a második fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Udvardy Panna viszont kiesett. Hajmási Éva elődöntőbe jutott kardban a tokiói paralimpia vívóversenyeinek első napján.