15 koronavírus-fertőzött van az egyik fővárosi fenntartású idősotthonban

476 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 10 191 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 630 fő, 3990-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 5571 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 234 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. A fővárosi fenntartású Kamaraerdei úti idősotthonban tizenöt embernél mutatott ki koronavírus-fertőzést a tesztelés - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Növekedett a koronavírus terjedésének kockázata - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán a járványhelyzet fokozódása miatt az egyéni tesztelések azonnali bővítését, az ingyenes tesztek elérhetővé tételét javasolta. A dolgok mostani állása szerint az operatív törzs nem látja szükségét annak, hogy Budapesten külön, speciális, az országos szabályoktól eltérő és annál szigorúbb intézkedéseket léptessen életbe - írta válaszlevelében a miniszterelnök. Orbán Viktor egyúttal azt javasolta a főpolgármesternek, hogy építsen ki megfelelő munkakapcsolatot a kormány operatív törzsével, mivel ez a szervezet gyűjti össze a járvány kezeléséhez szükséges összes információt és szakmai tudást. Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik - mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője a Kossuth rádióban. Tíz és húsz között van azon iskolák száma, ahol részlegesen - egy-egy osztályt érintve - digitális oktatásra kellett átállni a koronavírus-járvány miatt - mondta a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. A koronavírus-járvány első hulláma sokkolta a társadalmat, és a baj nagyon sok emberből előhozta a jót, a segíteni akarást - mondta Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. A költségvetés elsődleges célja a koronavírus-járvány negatív hatásainak kivédése, ezt tükrözik a bevételi és a kiadási számok - közölte Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. A budapesti Fidesz javaslatot nyújtott be, hogy a főváros adjon pénzt a Budapesten idegenforgalomban dolgozóknak és a taxisoknak, azonban „Karácsonyék ezt elutasítják” - közölte a nagyobbik kormánypárt fővárosi csoportja. NGO-kifizetőhelyként működnek a baloldali vezetésű önkormányzatok - írja a Magyar Nemzet. A lap a Századvég Alapítvány elemzésén keresztül bemutatja, hogy miközben a balliberális helyhatóságok sorozatos megszorításokat rendelnek el, addig forrásokat juttatnak a Nyílt Társadalom programját megvalósító civil szervezeteknek. Újabb 10 millió forintra büntette a baloldali vezetésű józsefvárosi önkormányzatot a Közbeszerzési Hatóság a közétkeztetésre kiírt, a hatóság szerint jogsértő közbeszerzési eljárás miatt - adta hírül a hirnyolc.hu hírportál. Biztosra veszi az MSZP Pest megyei szervezetének elnöke, hogy a bíróság is kimondja, a pártvezetés jogtalanul oszlatta fel őket, ezért illegitim lesz a szocialisták tisztújító kongresszusa és Tóth Bertalan esetleges elnöksége. Az MSZP-nél hagyomány, hogy a családi szennyest mindig kiteregetik - mondta a szocialista főpolgármester-helyettes a Pest megyei szervezet feloszlatásával kapcsolatban. Tüttő Kata kijelentette: nem hajlandó együttműködni Mesterházy Attilával, amennyiben a párt tisztújító kongresszusán a korábbi miniszterelnök-jelöltet társelnöknek választják. A politikus hozzátette, alelnöki jelöltségéről is lemond, ha Mesterházy nyer. Korrupt és pénzéhes az MSZP jelenlegi vezetése – jelentette ki a szocialista pártból kilépett Szanyi Tibor. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerint Tóth Bertalanék nem akarnak baloldali politizálást végezni és sokakat, köztük Mesterházy Attilát is megpróbálják ellehetetleníteni a pártban. A Bérgarancia Alapból kapta meg Bíró László egyik korábbi alkalmazottja a ki nem fizetett bérét - tudta meg a Magyar Nemzet. Az antiszemita, valamint cigányellenes megjegyzések után most homályos cégügyekkel, kisemmizett dolgozókkal kapcsolatban kerülnek elő bizonyítékok a baloldali pártok képviselőjelöltjével kapcsolatban – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A DK továbbra is kiáll Bíró László mellett – közölte a párt szóvivője. Átadták a Hell Energy Magyarország Kft. új üzemét Szikszón. Idén 51 pályázóból 19 cég nyert 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az Irinyi-terv iparstratégiai programban, a forrás felhasználásával 7 milliárd forint értékű beruházás valósul meg - közölte György László államtitkár. Erős, ütőképes Magyar Honvédségre van szükség elhivatott katonákkal és kiváló haditechnikai eszközökkel - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az európai országok titkosszolgálatainak kell intézkednie a Knaus-ügyben - mondta az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Horváth József szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent az, hogy Gerald Kanus lobbilistáján európai politikusok szerepelnek, azokkal rendszeresen egyeztet politikai kérdésekben. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken részt vesz a visegrádi országok kormányfőinek lublini egyeztetésén, amelyre Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök meghívására kerül sor - közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jön létre Bangladessel - mondta külgazdasági és külügyminiszter Dakkában. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kooperáció azért is jelentős, mert egy új világgazdasági rend jön éppen létre és Banglades az egyik leggyorsabban növekedő gazdasággal rendelkezik. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök kijelentette, hogy nem adja át a hatalmat, a tüntetések hatására nem lesz hatalomváltás az országban. Görögország átmenetileg hajókon és sátrakban helyezi el a leszboszi Moria menekülttáborban keletkezett tűz következtében hajléktalanná vált csaknem 13 ezer migránst - közölte Nótisz Mitarákisz görög bevándorlási és menekültügyi miniszter. Az ír miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának vissza kell vonnia az új belső piaci törvénytervezetből azokat a pontokat, amelyek felülírhatják a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodás egyes elemeit. Már 27,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 902 ezer, a gyógyultaké pedig 18,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Afrikában átlépte az 1,32 milliót a fertőzöttek száma - közölte az afrikai betegségmegelőző központ. Ukrajnában egy nap alatt csaknem 2600 új megbetegedést regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 145 ezret, a betegségben elhunytaké pedig a háromezret. Csehországban a legfrissebb adatok szerint másodszor lépte túl az ezret a napi új igazolt koronavírus-fertőzések száma. Utazási figyelmeztetést adott ki, és járványügyi szempontból kockázatos területnek minősítette Prágát a német külügyminisztérium a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzések száma az elmúlt nap alatt 5363-mal 1 046 370-re emelkedett. Ez az augusztus 3. óta mért legmagasabb napi növekmény. Spanyolországban egy nap alatt több mint négyezerrel nőtt az új fertőzöttek száma. Indiában az elmúlt 24 órában rekordszámú, 95 735 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Izrael a koronavírus-járvány miatt az ukrajnai Umanban tartott zsidó újévi zarándoklatok korlátozását kérte - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az Egyesült Államok több mint ezer vízumot vont vissza kínai állampolgároktól az idén - közölte az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter alaptalannak nevezte azt a Mike Pompeo amerikai külügyminiszter által megfogalmazott feltételezést, miszerint Alekszej Navalnij megmérgezését „magas szintű orosz tisztségviselők” rendelhették el. Marija Kalesznyikava fehérorosz ellenzéki vezető fejére kámzsát húztak a biztonsági szolgálat emberei, és azzal fenyegették, hogy megölik - ismertette az ellenzéki Koordinációs Tanács ügyvédje Kalesznyikava vallomását. Legalább nyolc ember meghalt, több mint százan megsérültek Kolumbiában, ahol erőszakos tüntetések törtek ki azt követően, hogy két rendőr állítólag megölt egy férfit Bogotában. Újabb nagy tűz okozott pánikot a bejrúti kikötőben: egy raktárban csaptak fel a lángok, alig több mint egy hónappal azután, hogy egy robbanás a földdel tette egyenlővé a kikötő egy részét. A görög hatóságok több ezer háztartást evakuáltak az Athén közelében pusztító bozóttüzek miatt. Kaliforniától Washington államig lángokban áll az Egyesült Államok nyugati partvidéke, ahol erdőket és lakott területeket fenyeget a megállíthatatlanul terjedő erdő- és bozóttűz. Azoknak, akik szombaton brit idő szerint hajnali négy óra - közép-európai idő szerint öt óra - után érkeznek Magyarországról és Portugáliából Angliába, két hetet kell elkülönítésben tölteniük. Egy négy megyére kiterjedő akcióban az M1-es autópálya komáromi szakaszán megállítottak egy zárt szlovák kisteherautót, és kiderült, hogy a raktérben 26 szír állampolgár utazott, köztük hat nő és tíz gyermek - tette közzé a rendőrség. Az utóbbi napokban háromszorosára nőtt a mentők által elvégzett koronavírus-mintavételek száma - közölte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Újra minden nap fertőtlenítik a nemzetközi, a budapesti elővárosi és a fővárost érintő személyszállító vonatokat, valamint a Volánbusz járatait és az autóbusz-állomásokat is. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a járványhelyzetre hivatkozva robbantással fenyegetőzött tavasszal egy fővárosi áruházban. Élettársát prostituáltnak eladó szegedi férfi ellen indult eljárás, az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartoztatását - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Czéllai-Vörös Zsófia az egyesben aratott siker után Csay Renátával párosban is győzött a Tokajban rendezett maratoni kajak-kenu országos bajnokságon. Magyarország pályázik a 2023-as műkorcsolya világ- és Európa-bajnokság megrendezésére is. A magyar női birkózóválogatott két tagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje. Bejelentették, hogy a Ferraritól távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a következő szezontól Forma-1-es Aston Martinnál folytatja pályafutását.