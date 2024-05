15 évvel ezelőtti emléket idézett fel Orbán Viktor Hszi Csin-pingnek

Orbán Viktor emlékeztetett arra: már 2009-ben, Pekingben, amikor Hszi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig, 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, új célokat is meghatároztak.

