2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

14 után emelhetnek vádat egy gyilkosságban

Hír TV

2017. november 20., hétfő 07:43

Vádemelést javasol a rendőrség egy 14 évvel ezelőtti gyilkosság ügyében.

2003-ban Győrben a dunai töltésen találták meg egy fiatal nő holttestét. A nyomozás akkor eredménytelen volt, de idén év elején, egy másik bűncselekménnyel kapcsolatban a rendőrség látókörébe került egy 37 éves gönyűi férfi, aki kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a bűncselekmény napján véletlenül elütötte az úton bicikliző 22 éves lányt, majd a Duna-töltéshez vitte és ott hagyta.

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