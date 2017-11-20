14 után emelhetnek vádat egy gyilkosságban

HÛTLEN KEZELÉS ÉS HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTIK DEMECSER MENESZTETT FIDESZES POLGÁRMESTERÉT CÉLPONT.
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSSAL VÁLASZTANÁ KI A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓT A VÁLASZTÁSOKRA A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM.
ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓJÁN, SALGÓTARJÁNBAN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK.
GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT.
BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AZ ALTUS-VEZÉRT TANÚKÉNT HALLGATJÁK MAJD MEG A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL.
MAGYAR POSTA: A MEGSZOKOTT RENDBEN TÖRTÉNIK AZ EMELT ÖSSZEGÛ NYUGDÍJAK KÉZBESÍTÉSE; DECEMBERBEN AZ ÜNNEPEK MIATT MÁR 4-ÉN ELKEZDIK A KIFIZETÉST.
27 ÉV UTÁN, VÁRATLANUL LEMONDOTT VÁRSZEGI ASZTRIK, AZ ÚJ PANNONHALMI FÕAPÁT SZEMÉLYÉRÕL JÖVÕ ÉVBEN, VÍZKERESZTKOR DÖNTENEK KISALFÖLD.
A THAI HATÓSÁGOK FELOLDJÁK A MADÁRINFLUENZA MIATTI IMPORTTILALMAT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER BANGKOKBAN.
NEM ZÁRJÁK BE A NEMZETISÉGI NYELVÛ ISKOLÁKAT, DE NÖVELIK AZ UKRÁN NYELVEN OKTATOTT TANTÁRGYAK SZÁMÁT KÖZÖLTE AZ UKRÁN OKTATÁSI MINISZTER.
HÁROM EMBERT MEGÖLT, MAJD ÖNMAGÁVAL IS VÉGZETT EGY FRANCIA RENDÕR EGY CSALÁDI KONFLIKTUS MIATT, A PÁRIZSHOZ KÖZELI SARCELLES-BEN.
SZAÚDI KÜLÜGYMINISZTER: RIJÁD SZEMBESZÁLL IRÁN "AGRESSZÍV" POLITIKÁJÁVAL.
SZÍRIÁRÓL TÁRGYALT A TÖRÖK, AZ OROSZ ÉS AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER ANTALYÁBAN.
HA TÖRVÉNYTELEN A PARANCS, AKKOR LEBESZÉLNÉ AZ AMERIKAI ELNÖKÖT A NUKLEÁRIS CSAPÁSRÓL JOHN HYTEN, A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELÕS TÁBORNOK BBC.
A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁVAL FENYEGET A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET, HA A TRUMP-KORMÁNY BEZÁRATJA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELETÉTÜKET.
AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY JAPÁN VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT.
TÖBB MINT 30 EMBERT SZABADÍTOTT KI A KATONASÁG A TÁLIBOK FOGSÁGÁBÓL DÉL-AFGANISZTÁNBAN, 4 GYEREK ÉS 2 RENDÕR IS VOLT KÖZÖTTÜK.
A ZIMBABWEI KORMÁNYPÁRT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN HIVATALOSAN IS ELMOZDÍTOTTA A 93 ÉVES ROBERT MUGABE ÁLLAMFÕT A PÁRTELNÖKI TISZTSÉGBÕL.
A VÁRAKOZÁSOKKAL ELLENTÉTBEN NEM JELENTETTE BE LEMONDÁSÁT VASÁRNAP ESTI TELEVÍZIÓS BESZÉDÉBEN ROBERT MUGABE.
LEGKEVESEBB 15-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY SEGÉLYOSZTÁS KÖZBEN KIALAKULT LÖKDÖSÕDÉSBEN, MAROKKÓBAN.
TÖBBEN BENT ÉGTEK EGY KIGYULLADT LAKÓHÁZBAN PEKINGBEN, A 19 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KATASZTRÓFA OKA EGYELÕRE ISMERETLEN.
ELHUNYT MALCOLM YOUNG ROCKZENÉSZ, GITÁROS, DALSZÖVEGÍRÓ, AZ AC/DC ALAPÍTÓ TAGJA.
HALOTT CSECSEMÕT TALÁLTAK EGY NYÍREGYHÁZI TÁRSASHÁZ ELÕTT LÉVÕ KONTÉNER MELLETT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 54-ES FÕÚT 22-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ A 10-ES FÕÚTON, PILISBOROSJENÕ BELTERÜLETÉN.
LETÉRT A 7201-ES ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT CSEPELEN A SZENT ISTVÁN ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
MUNKAVÉGZÉS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS OKOZHAT TORLÓDÁST JÖVÕ HÉTEN AZ M3-ASON, MINDKÉT IRÁNYBAN, HATVAN ÉS GÖDÖLLÕ TÉRSÉGÉBEN.
BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT EGY 38 ÉVES DEBRECENI FÉRFI ELLEN, AKI ÉLETTÁRSÁVAL ÁRULT KÁBÍTÓSZERT; A RENDÕRÖK ÖT FOGYASZTÓT IS AZONOSÍTOTTAK.