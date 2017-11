14 százalékos tarifaemelést akarnak a budapesti taxisok

Akár januártól drágulhat a taxizás Budapesten. Az eddig beharangozott 10 helyett 14 százalékos tarifaemelést tartanának indokoltnak a taxis szakszervezetek. A héten már a főpolgármesterrel is egyeztettek az ügyben. Az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondja: abban egyetértettek Tarlós Istvánnal, hogy újra kell számolni a már csaknem több, mint négy éve fix árakat.

„Olyan szolgáltatásokat biztosítunk a budapesti utasoknak, illetve a velünk utazó külföldieknek, turistáknak, hogy viszik a jó hírét a világba ennek a szolgáltatásnak, hiszen olyan város nincs Európában, ahol minden taxinak kötelező tartozéka a bankkártya lehúzó, Budapesten ez már 4 éve egy rögzített tartozék és kötelező elem” – emelte ki Metál Zoltán.

A szakember szerint a magyar taxizás színvonala egyértelműen indokolja a drágulást.

„Az elmúlt években nőtt a lakosság elkölthető jövedelme és elméletileg a taxizás iránti igény is nő” – mondja a Hír TV által megkérdezett közgazdász. Szerint több taxis kellene, a gazdaság pedig elbírná az áremelkedést. „Az elmúlt évek bérfejlesztései, minimálbéremelés, bérminimum folyamatos emelése azért alapvetően az ő költségeiket is megemelte. Tehát a taxisoknak is, ha szervizbe kell vinni a kocsit, akkor annak jóval nagyobb a költsége, mint korábban volt, de ilyen a biztosítási díj is, ami sokkal többe kerül. Alapvetően a szektor jövedelmezősége alacsony, és valahogy vonzóbbá kellene tenni, tehát a béremelések mellett ők sem mehetnek el, nekik ez az egyetlen módja, hogy valahogy jövedelmezőbbé, rentábilissá tegyék, hogy megemelik a kilométer díjakat” – tette hozzá Tóth Gergely közgazdász.

A tárgyalások a következő napokban is folytatódnak a szakszervezetek a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara között.