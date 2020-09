14 milliót fizettek az utasok a BKK-nak egy buszért, ami nem jár

750 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 21 200-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 7 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 709 főre emelkedett, 4818-an pedig már meggyógyultak. Nehezebb a védekezés a koronavírus-járvány második hullámában, mert a gócpontok helyett már közösségi terjedésről lehet beszélni - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legfontosabb, hogy aki légúti tüneteket észlel magán, vagy láza van, semmiképp ne menjen közösségbe. Csaknem egy hete megközelíti az ezret a napi új fertőzöttek száma, tehát a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs. A járványügyi készültségi időszaka alatt több mint egymillió esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén betartását a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Leginkább Nyugat-Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. Pécsett már 6 általános és középiskolában találtak koronavírus fertőzöttet. Van, ahol pedagógusnak, van ahol diáknak lett pozitív a tesztje. Már 38 fertőzöttet azonosítottak a szegedi börtönben - tájékoztatott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. „Fel kell készülnünk arra, hogy ezt a válságot - hacsak gyökeresen nem változtatunk eddigi életmódunkon - újabb, és akár a Covidnál jóval súlyosabbak követhetik" - figyelmeztetett Áder János köztársasági elnök. Omladozó, romos házakból felügyelték Bíró László egykori cégét - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett, hogy a baloldal szerencsi jelöltje strómanoknak játszotta át az egyik cégét, hogy ne kelljen kifizetni a dolgozókat. A bírósághoz fordult az MSZP újjáalakult Pest megyei szervezetének új elnöke, Kunhalmi Ágnesnek az ATV-ben tett kijelentései miatt - értesült a Hír TV. Kovács Barnabás azt sérelmezi, hogy Kunhalmi egy hete - élő adásban - Fidesz-bérencnek nevezte őket. A családalapítás előtt állók számíthatnak az állam, és azon keresztül a többi magyar ember segítségére - hangsúlyozta az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter a Mandiner online kiadásában megjelent interjúban. Elindult a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra kifejlesztett alkalmazása, a GINAPP, amellyel a vállalkozások gyorsan és egyszerűen értesülhetnek az aktuális pályázatokról - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Akár több migráns is érkezhet, ha elfogadják az új uniós menekültügyi javaslatcsomagot - mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en. Magyarország álláspontja szerint erős külső határvédelemre van szükség, fokozni kell az együttműködést a migrációs származási országokkal, továbbá nem a bajt kell Európába hozni, hanem arra kell törekedni, hogy helyben segítsünk - mondta Hidvéghi Balázs. Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a mai napon Brüsszelben tárgyalnak az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. A tagállamok felelőssége, szolidaritása és a humanitárius kötelezettségek teljesítése áll az Európai Bizottsága új migrációs és menekültügyi paktumjavaslata középpontjában, amelyet a testület elnöke mutatott be Brüsszelben. Az európai uniós menekültügyi rendszer újraszervezésére vonatkozó javaslat lépés a helyes irányba - jelentette ki Karl Nehammer osztrák belügyminiszter. Szlovákia álláspontja a migráció kérdésében egyértelmű, továbbra is elutasítja a menedékkérők kötelező szétosztását - így reagált Martin Klus szlovák külügyi államtitkár az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumjavaslatára. Magyarország az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt, mert a kialakult helyzet nem jó egyik országnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Ungváron. A kárpátaljai magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány feltétlen támogatására, mert egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni -mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Beregszászon. Afgán illegális bevándorlók 27 fős csoportja próbált kedd este a zöld határon Romániából Magyarországra jutni - tájékoztatott honlapján a román határrendészet. A dél-franciaországi Marseille partjaihoz szállít 125, a Földközi-tengeren felvett migránst a Sea-Eye német civil szervezet Alan Kurdi nevű hajója, miután Olaszország, Málta és Németország sem vállalta, hogy befogadja őket. A kedvező időjárást kihasználva rekordszámú migráns érkezett illegális úton, a La Manche csatornán keresztül Nagy-Britanniába szeptemberben - közölte a Press Association hírügynökség. Újranyitották a párizsi Eiffel-tornyot a korábbi bombafenyegetést követően, miután a rendőrség nem talált semmilyen robbanószerkezetet - jelentette a Reuters hírügynökség. Felvették Győr-Moson-Sopron megyét az új típusú koronavírus terjedése miatt kockázatosnak minősülő területek listájára Németországban. Már 31,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 975 ezer, a gyógyultaké pedig 21,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések rekordja szerdán, amikor 1767 új esetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs. Három napra felfüggesztik az óralátogatást azokban a romániai iskolákban, amelyekben szavazókörök fognak működni a szeptember 27-i önkormányzati választásokon. Különböző országokból több mint ezer ember csoportos pert indított az osztrák kormány ellen a koronavírus-járvány kezelésének szerintük rossz módja miatt a népszerű ausztriai Ischgl-síterepen. Elmarad a februári bécsi operabál a koronavírus-világjárvány miatt - jelentették be a szervezők. A járvány kezdete óta a második legtöbb új fertőzöttet regisztrálták Szlovéniában, de Horvátországban is növekedett a napi új esetek száma. A lengyelországi Lublinban működő egyik biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérplazmájából kivont immunoglobulinokat tartalmazó, a maga nemében első ilyen gyógyszert, melynek tesztelését októberben kezdik el. Karanténba vonul Heiko Maas német külügyminiszter, mert koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. Spanyolországban meghaladta a 31 ezret a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma. Belgiumban 14-ről hét napra rövidül le a koronavírus-járvány miatti kötelező hatósági karantén ideje, a maszk utcai viselése október elsejétől nem lesz kötelező. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 6431-gyel 1 122 241-re emelkedett. Kanadát elérte a koronavírus-járvány második hulláma, és az ősz sokkal rosszabb lesz a tavasznál - figyelmeztetett Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Azonnali polgári engedetlenségre szólított fel a fehérorosz ellenzék válaszul arra, hogy Aljakszandr Lukasenko elnök letette a hivatali esküt, dacára az ellene hetek óta tartó tiltakozásoknak. A német szövetségi kormány nem ismeri el Aljakszandr Lukasenkot Fehéroroszország elnökének - jelentették be Berlinben. A szerdán újból beiktatott Aljakszszandr Lukasenko nem tekinthető legális elnöknek - szögezte le a lengyel külügyi tárca. Vízágyúval oszlatta a fehérorosz rendőrség Minszkben az Aljakszandr Lukasenko elnök aznapi váratlan beiktatása ellen tüntető tömeget. Klímacsúcsot szervez december 12-re az Egyesült Királyság és az ENSZ a párizsi klíma-megállapodás ötödik évfordulójára. Donald Trump amerikai elnök bővítette a Kuba elleni szankciókat, ezentúl tilos lesz szivart és rumot is behozni az Egyesült Államokba. Észak-Korea agyonlőtt egy dél-koreai tisztviselőt, majd a holttestét elhamvasztották - jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium, elítélve egyúttal az észak-koreai brutalitást. Huszonegy határsértőt találtak a magyar és román rendőrök egy román kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen csütörtökre virradóra - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Visszaválthatóak a jelenleg nem közlekedő 100E repülőtéri járatra megváltott, fel nem használt buszjegyek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok 99 százaléka jól viseli a szájmaszkot a vonatokon, illetve ha felszólítják erre, akkor együttműködő - mondta Biber Anett, a MÁV szóvivője a Kossuth Rádióban. A biztonságos közlekedés érdekében sűrűbben indított járatokkal készül a Budapesti Közlekedési Központ a csütörtökön a Puskás Arénában megrendezendő Európai Szuperkupa labdarúgó-mérkőzésre - tájékoztatott a BKK. Nyolcvan esztendős korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Fatér Károly, a Csepel SC olimpiai bajnok labdarúgója. Az Európai Kézilabda Szövetség végleges döntése értelmében egy mérkőzésen dől el a szlovén RK Trimo Trebnje és a Balatonfüredi KSE párharca a férfi Európa-liga-selejtező második fordulójában. Férfi kézilabda BL: Lomza Vive Kielce (lengyel) - MOL-Pick Szeged 26:23 Női kézilabda NB I: Siófok KC-Győri Audi ETO KC 21:30 Férfi röplabda BL: Fino Kaposvár-Erzeni Shijak (albán) 3:0