134 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt egy beteg

Levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök a magyar polgároknak, amelyben a járvány negyedik hullámának veszélyeire hívja fel a figyelmet. A kormányfő azt kéri, ha az olvasó családjában vagy az ismerősei között van olyan, aki még nem kérte az oltást, győzze meg, hogy regisztráljon. Kevesebb mint egy százaléka fertőződhet újra a beoltottaknak - hangsúlyozta a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelte: aki él az oltás lehetőségével, az nagy valószínűséggel nem betegszik meg súlyosan, az oltatlanok azonban kiszolgáltatottak lesznek a negyedik hullámban. 2022 végére megindulhat a Szputnyik oltóanyag-gyártás Debrecenben - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Nő a napi fertőzöttek, és a kórházban ápoltak száma is - hívta fel a figyelmet az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Takács Péter szerint egy elnyújtottabb lefolyású hullám lesz, viszont az oltás miatt a kórházi ápolásra szorulók kevesebben lesznek, mint a harmadik hullám idején. 134 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt 1 beteg. A beoltottak száma 5 millió 709 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. Gyurcsány Ferenc az ellenzéki előválasztás befutója - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás szerint a DK elnöke vissza akar kerülni a hatalomba. Nem vesz részt az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom az előválasztásnak nevezett náci-liberális kapitalizmust akaró mutyibohózatban - jelentette ki a párt elnöke. Szanyi Tibor hangsúlyozta: az ellenzéki előválasztás során kialakult vitákat az egyenlő erők hiánya okozza, a korábbi baloldal széthullásával pedig az egykori baloldali szavazótábor is elaprózódott. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt jelentősen leromlott Budapest közterületeinek állapota, hajléktalanok és a koldusmaffia uralta el a nagy forgalmú csomópontokat - mondta Volner János független országgyűlési képviselő. Jelenléti oktatásra készül a kormány a szeptember elsején induló tanévben, mert a koronavírus-járvány jelenlegi helyzete ezt lehetővé teszi - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Sikerült megállapodni a Vitesco Technologies német autóipari céggel, hogy egy zöldmezős beruházás keretében Debrecenben új gyárat építsenek fel, amelyben csúcstechnológiájú autóelektronikai alkatrészeket fognak gyártani - jelentette be Szijjártó Péter. Egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál, a migránsok pedig mind gyakrabban próbálnak nagy csoportokban átjutni - mondta miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Lengyelország és Magyarország a józan észt képviselik az Európai Unióban, a két nemzet fiataljainak eszmecseréje hozzájárul egy erős Európa kialakításához - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa közölte, hiteles jelentéseket kapott az Afganisztánban a hatalmat átvevő tálibok által elkövetett súlyos jogsértésekről. Az Egyesült Államok a korábbi terveknek megfelelően augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból - jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. Az Európai Unió a korábbi 50 millió euróról több mint 200 millió euróra emeli az afgánoknak nyújtott humanitárius segélyt - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. A Világbank zárolta az afganisztáni segély- és fejlesztési projektekre szánt összegeket a radikális iszlamista tálibok hatalomátvétele nyomán. A tálib fordulat miatt az Afganisztánból a szomszédos országokba irányuló migráció „pillanatnyilag nem akut téma” - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Többségében gyerekek és nők vannak a Kabul és Róma közötti légi folyosón érkező több mint háromezer afgán között, akiknek befogadása továbbra is megosztja Olaszországban a kormánypártokat, olyannyira, hogy a jobboldal a belügyminiszter lemondását követeli Lengyelország 750 embert menekített ki a tálibok által elfoglalt Afganisztánból, közülük száznál többen kedden érkeztek Varsóba - közölte Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettes. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felszólította Lengyelországot, hogy fogadja be a több mint két hete a lengyel-fehérorosz határon rekedt közel-keleti migránsok csoportját. Több mint ezer migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetére. Legalább 828 migráns kelt át múlt szombaton a La Manche csatornán Franciaországból Nagy-Britanniába, ami napi rekordnak számít - közölte a brit belügyminisztérium. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,1 milliót, a halálos áldozatoké a 4,45 milliót a világon. Oroszországban 19 ezer alá csökkent az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek napi száma, ez június 23. óta először fordult elő. Beoltották Málta 12 évesnél idősebb lakosságának a 90 százalékát koronavírus elleni vakcinával - közölte a vallettai egészségügyi minisztérium. Ismét rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma az ausztráliai Sydney-ben. Az amerikai legfelsőbb bíróság arra kötelezte Joe Biden amerikai elnököt, hogy léptesse ismét életbe elődje, Donald Trump „Maradj Mexikóban” néven ismert bevándorlási programját. Legalább tizenegy vájár vesztette életét a közép-kolumbiai Boyacá megye egyik szénbányájában bekövetkezett sújtólégrobbanásban. Tovább vizsgálódik a NAV Cseh Katalin korrupció-gyanús ügyében - tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. A momentumos politikust Tényi István jelentette fel, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Tizenötmillió forintnyi kábítószert találtak a rendőrök egy drogterjesztő XVIII. kerületi lakásában. Összeütközött egy autóbusz és egy vontatmány nélküli kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Monor közelében, a 35. és a 36. kilométer között. Két személygépkocsi ütközött össze Üllő térségében a 404-es úton kedden este, az egyik autó vezetője, egy 64 éves férfi életét vesztette. A Ferencváros hazai pályán is 3:2-es vereséget szenvedett a Young Boys csapatától a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján, így ősszel az Európa Ligában indulhat. A Haladás futsalcsapata főtáblára jutott a Bajnokok Ligájában, mivel 3:2-re felülmúlta a házigazda Tiranát, így albániai selejtezőcsoportjában három győzelemmel elsőként végzett. A magyar női jégkorong-válogatott 4:1-es vereséget szenvedett a japán csapattól a Calgaryban zajló elit világbajnokság 3. fordulójában. A negyedik helyen kiemelt Fucsovics Márton bejutott a nyolcadöntőbe a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Jani Réka után Gálfi Dalma is bejutott a második fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Udvardy Panna viszont kiesett. Konkoly Zsófia ezüstérmet nyert 400 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián. Hajmási Éva elődöntőbe jutott kardban a tokiói paralimpia vívóversenyeinek első napján.