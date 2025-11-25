1300 milliárdos megszorításra készülhet a Tisza Párt + videó

A baloldali politikusok és szakértők a Tisza Párttal folytatják munkájukat + videó

A Tisza jelöltállítási folyamata nem más, mint egy színjáték - jelentette ki a fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté elmondta: sem a baloldali politikusok, szavazók és szakértők nem tűntek el, hanem Magyar Péter színeiben dolgoznak tovább.