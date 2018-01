1300 menekült: új sorvezetőt küldtek a fideszes politikusoknak

A kormány azután dobta be a Soros György nevével fémjelzett törvénycsomagot, hogy a Hír TV bemutatott egy felvételt, amelyen egy államtitkár arról beszélt: 1300 menekültet fogadott be tavaly Magyarország, csak ezt a kormány nem akarta nagydobra verni. A Magyar Nemzet szerint a Fideszt annyira rosszul érintette, hogy nagy nyilvánosságot kapott a hír, hogy kommunikációs sorvezetővel készült a politikusoknak, ezt az egyik államtitkár fel is mondta televíziónknak.