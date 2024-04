13 éve rendületlenül működik a kormányablak intézménye + videó

Megosztás itt:

Pánczél Károly - országgyűlési képviselő: "Életnek értéket, az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk."

Márai Sándor versének idézetével köszöntötte a dunaharasztiban újonnan átadott Kormányablakot a térség országgyűlési képviselője. Pánczél Károly szerint ez a mostani helység is bizonyítja az ilyen intézmények létjogosultságát. A Pest vármegyei főispán arról beszélt, hogy akik a kormányablakokban dolgoznak, egytől egyig a köz szolgálatára tették fel az életüket.

Tarnai Richárd - Pest vármegyei főispán: "Használják Önök is mint ügyfelek, nézzék meg Önök is, hogy működőképes dologról van-e szó, ha kritikájuk van azt fogalmazzák meg, mi továbbra is úgy fogjuk kezelni, hogy az Önök igényének megfeleljen."

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter híradónknak azt mondta, hogy a kormányablak nem más mint az állam és a polgárok közötti összekötő kapocs.

Navracsics Tibor - közigazgatási és területfejlesztési miniszter: "A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy közmegelégedésre tart számot, vagyis egy olyan sikeres innováció volt 13 évvel ezelőtt, ami még ma is jó színvonalon teljesít."

A Dunaharasztiban most átadott kormányablak jövő hét hétfőn reggel 8 órától várja a térség lakosait.