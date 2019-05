120 éves fennállását ünnepelte a Fradi

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Liga olasz kormánypárt vezetője bebizonyította, hazudnak a bevándorláspárti politikusok amikor arról, beszélnek, hogy nem lehet megállítani a migrációt. Már több mint tízezren jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán külképviseleten akarnak szavazni. Európa jövőjéről, az európai keresztény civilizáció és kultúra megőrzéséről dönt a május 26-ai voksolás, amelynek így minden korábbi EP-választásnál nagyobb tétje van – mondta Szászfalvi László, a KDNP parlamenti képviselője. A Fidesz honlapján is alá lehet írni Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - jelentette be Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Áder János köztársasági elnök felbecsülhetetlennek nevezte a Magyarország ügyét szívügyüknek tekintők összefogását a Sándor-palotában, ahol fogadta a Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett konferencia résztvevőit. Orbángyűlölettel akar választást nyerni májusban és ősszel is az ellenzék - jelentette ki Kósa Lajos a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta: gyűlöletből nem lehet építkezni, így súlyos hibának tartja az összefogást. A bevándorlás elutasításának kérdésében és a keresztény kultúra védelmében a Fidesz-KDNP senkivel nem köt kompromisszumot - jelentette ki Gulyás Gergely. Az európai migránskérdés egyik meghatározó eleme, hogy ne érkezzen több migráns ellenőrizetlenül Európába - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György. Választási csalással vádolja a Jobbikot a Mi Hazánk Mozgalom, ezért feljelentést tett Novák Előd, a párt kampányfőnöke. A digitalizáció, a technológiai fejlődés drasztikusan átalakítja a munkaerőpiacot, a kormányoknak már most fel kell készülniük arra, hogy a változásokkal ne a dolgozók járjanak rosszul, hívja fel a figyelmet friss tanulmányában az OECD. A Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára, Bodó Sándor elmondta, itthon továbbra is kedvezőek maradhatnak a munkaerőpiaci folyamatok. Országszerte 162 bíró jelentkezett át a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokra - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Főpolgármesteri kampánya részeként kerületjárásba kezdett Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, és elsőként a XIX. kerületbe látogatott el. A Hajdúsági Sütödék Zrt. vezérigazgatója elmondása szerint egyre nő az „okoskenyerek” piaca Magyarországon, az ebből származó árbevétel a következő két évben elérheti a 2-5 milliárd forintot. Világszerte veszélyezteti a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát, hogy fogynak a mézgyűjtő rovarok, a tavalyi tömeges elhullás figyelmeztető jel - olvasható a Népszavában. Évente mintegy 130 ezer gyerek vehet részt jelképes összegért vagy térítésmentesen az országszerte működő Erzsébet-táborokban – közölte Novák Katalin államtitkár. A betegségek megelőzésére, elkerülésére, az egészségben töltött élettartam meghosszabbítására koncentrál az új, egészségkultúráról szóló program, e célok eléréséhez egészséges életkörülményeket kell teremteni - mondta Kásler Miklós a Magyar Hírlapnak. A mezőgazdaság és azon belül a baromfi ágazat az egyik legfontosabb szektora a magyar gazdaságnak, ezt támasztja alá, hogy 2018-ban a baromfiágazat adta az agrárium kibocsátásának több mint 14 százalékát - mondta Feldman Zsolt államtitkár. Magyarország célja, hogy harmadik fél közbeiktatása nélkül, önállóan üzleteljen Kínával - mondta Boros Imre közgazdász. Bécs egyre több részét foglalják el és alakítják saját képükre a bevándorlók - ezt tapasztalta az Informátor stábja. Az osztrák főváros Favoriten kerületében 10 emberből legalább 7-8 bevándorló hátterű. Egy felmérés szerint a bécsi iskolákba újonnan beiratkozó muszlim diákok száma meghaladta a keresztényekét. Tizenkilenc európai ország képviselői intézkedéscsomagot fogadtak el a 2015-ös szintű menekülthullám megakadályozására a Bécsben tartott migrációsügyi konferencián. Európának fordulatra van szüksége, visszatérésre a hagyományos kereszténydemokrata értékrendhez - hangsúlyozta Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője a felvidéki Dunaszerdahelyen. Az Európai Unió tagországainak vezetői május 28-án, két nappal az európai parlamenti választásokat követően csúcsértekezleten vitathatják meg a szavazás eredményét, továbbá azt, hogy ki lehet az Európai Bizottság elnöke a következő öt évben. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint a bevándorlók integrálása csak az illegális migráció megállításával biztosítható. Angela Merkel elutasította, hogy az Európai Néppárt együtt működjön a Liga olasz kormánypárt által kovácsolt új jobboldali szövetséggel. Észak-Korea kilőtt több rövid hatótávolságú rakétát a Japán-tenger felé - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkari főnökeinek egyesítette bizottsága. Lelőttek egy rádiós műsorvezetőt Mexikóban. Börtönt kapott tizenegy török orvos, mert elítélte Ankara afríni offenzíváját. Ma este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig szünetel az útdíjfizetési szolgáltatás - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A fizetős útszakaszokat a karbantartás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni.