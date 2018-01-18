2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

1,2 milliót költött lekvárra a KDNP

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2018. január 18., csütörtök 21:58, frissítve: csütörtök 22:54

Majdnem kétszer annyit költött lekvárra, mint irodaszerekre a közvélemény-kutatásokon mérhetetlen támogatottságú KDNP parlamenti frakciója – derül ki a kormánypárt költéseiről szóló dokumentumból, amit a 168 Óra szerzett meg.

A 17 tagú frakció összesen 126 millió forintot használt fel tavaly. 1,2 millió forintot költöttek lekvárra, azaz minden képviselőnek 70 üveg jutott. Vettek 224 ezerért gerincerősítő széket is, de költöttek szervezésre és rendezvényekre is több mint 15 millió forintot.

 

 

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