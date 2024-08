12 helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem egy globális ranglistán

Megosztás itt:

US News Best Global Universities

A hír elsőre száraz: javított a helyezésén a Semmelweis Egyetem. De amint onnan nézzük, hogy jelenleg az Európai Unióban a 11. helyezett a szív- és érsebészet területén, a világon pedig 31. helyen áll a több ezer neves egyetem között, akkor már felkapja az ember a fejét. Mert kirajzolódni látszik egy rendkívüli teljesítmény. A Semmelweis Egyetem rektorát, dr. Merkely Béla professzort, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját arról kérdezte a Világgazdaság, mi minden kellett ahhoz, hogy ez a világra szóló siker megszülessen.

Merkely Béla azzal kezdte, sosem törekedtek arra, hogy a négy nagy nemzetközi egyetemi rangsor szempontjai szerint pozicionálják magukat. Úgy fogalmazott: akkor megy egy egyetemnek, ha valamennyi rankingban tud javítani. „Nekünk a teljesítmény növelése a fontos, ez pedig minőségi elemeket tartalmaz. A US News rangsora azért tér el a többitől, mert nemcsak az orvosi egyetem teljesítményét méri le, hanem globálisan a szakterületek teljesítményét is. Ez azért fontos, mert vannak kiemelt szakterületek az orvostudományban, mint a szív- és érrendszer, az onkológia, a gyermekgyógyászat és szülészet, illetve a traumatológia-ortopédia. Nem azt jelenti, hogy a többi terület kevésbé fontos, de ezek robusztus szakterületek. Mindenki ezeken a területeken akar a legjobb lenni.”

Kiemelte, nagyon sok évtizednyi magas színvonalú munka van abban, hogy a hazai szív- és érgyógyászat eljutott oda, ahol most van. „Ez nem csak a Városmajor teljesítménye, mert sok kutatás az egyetem más intézményeivel együtt folyik, a különböző szakterületeken rengeteg kollaboráció van. Az US News rangsor azért mérvadó, mert egyrészt rangsorolja a felsőoktatást, de rangsorolja az orvosi tevékenységet, a kórházak teljesítményét is. Vagyis itt ténylegesen a teljesítményt nézik, az számít mennyire idézik a publikációinkat” – magyarázta.

