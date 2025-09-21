12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Megosztás itt:

A hazafiság és tudomány élő kapcsolata volt a rendezvény fókuszában: Márka Szabolcs világjáró professzor a magyar gyökereket és a jövőt nevelő generáció felelősségét emelte ki. A beszédek során visszaköszönt az a gondolat, hogy a tehetségek támogatása, a kreatív kedv ösztönzése nem csupán személyes ügy, hanem a nemzet jövőjét formáló feladat - írja az Origo.

Fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 12 ezer ember előtt zajlott a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója a Papp László Sportarénában. A lelátók zsúfolásig megteltek, a színpadi program Demjén Ferenc fellépésével kezdődött. Pódiumbeszélgetésben vett részt Márka Szabolcs a kozmikus gravitációs hullámok társfelfedezője is, akinek széleskörű kutatásai az asztrofizikától a biofizikáig terjednek.

Főszerepben a hazafiság és a tudomány

A rendezvényen felszólalt Kocsis Máté és Lázár János is, majd Orbán Viktor miniszterelnök szavait hatalmas ováció követte.

A színpadon Márka Szabolcs, a New York-i Columbia Egyetem asztrofizikus-professzora, valamint Jakab Roland informatika-díjas mutatták be, mit jelent számukra a magyarság.

Hazahúzó gyökerek, felelősség a jövőért

Márka Szabolcs hangsúlyozta, bár bejárta a világot, mégis „a Zemplén, a Bodrog és a Nyírség dombjai” jelölik ki számára az otthont.

Kifejezte, hogy a jövőt most nevelkedő gyerekek írják, s minden szülőt arra bátorított, támogassa a kíváncsi, tehetséges gyermeket – mert ,,a jövő laborja csak egy drága szoba a briliáns elmék nélkül.”

Márka szerint a tehetségek megtartása az ország ereje

,,Az az ország, aki megtartja a tehetségeit, erős marad”

– fogalmazott Márka Szabolcs, jelezve, hogy a tudományos és alkotó ember fontos szerepet játszik a nemzeti felemelkedésben.

