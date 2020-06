11 órától ÉLŐBEN az operatív törzs sajtótájékoztatója

A rendkívüli jogrendre nincs szükség, ezért meg kell szüntetni - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette: a magyar veszélyhelyzetet a parlament megszünteti, de a vírust ez nem befolyásolja, ezért a járványügyi készültségre továbbra is szükség van. A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. 4053-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 555 főre emelkedett az elhunytak száma, 2447-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1051 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 290 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Az Országgyűlés ma fejezi be a kormány 2021-es költségvetésről szóló javaslatának általános vitáját. A baloldali holdudvarnál kötött ki a Soros György által Budapestnek küldött pénz - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Székely Tamás - Gyurcsány és Bajnai egykori egészségügyi miniszterének - kft.-je több mint százmillió forintot kapott, de negyedmilliárdért hozhat be sebészi maszkokat egy olyan cég is, amely nem is kereskedhetne gyógyászati termékekkel. Török Zsoltnak is szerepe lehetett az álmentős videó elkészítésében - értesült az Origo. A portál rámutat: a politikus, aki korábban a párt szóvivőjeként érintett volt egy a mostanihoz nagyon hasonló ügyben, jelenleg Korózs Lajos munkatársa. Szabó Tímea is megpróbálta eltüntetni a nyomokat a szocialisták lebukása után. A Párbeszéd társelnöke törölte a facebookról azokat a bejegyzéseket, amelyeket az MSZP-sek álmentőséről tett közzé az elmúlt hetekben. Rémhírterjesztés miatt nyomozást folytat a Készenléti Rendőrség Kerületi Nyomozó Iroda azzal a videóval összefüggésben, amelyet vasárnap publikált közösségi oldalán az MSZP, és amelyben egy magát mentősnek kiadó nővel beszélgetett Korózs Lajos. Az ellenzék politikai magatartásának szimbóluma is lehet az MSZP álmentős videója - hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Magyarország élőben című műsorunkban. Hollik István emlékeztetett: nem ez volt az első alkalom, hogy a baloldal az elmúlt 3 hónapban összefogás helyett álhíreket terjesztett. Hozzátette: most is kiderült, hogy tudatosan hazudtak. Az MSZP-ről évek óta sorjáznak a negatív hírek, a napokban kibukott hamisítási botrány csak „hab a tortán” - mondta Galló Béla politológus arról a videóról, amelyben egy magát mentősnek kiadó nő beszélget Korózs Lajos szocialista képviselővel. A szakértő a Kossuth Rádióban kétségbeesett kármentésnek nevezte Tóth Bertalan MSZP-elnök nyilatkozatát, miszerint Korózs Lajos hitelességéhez nem fér kétség. Hatalmi harc, pénz, és politikai érdekérvényesítés, emiatt kellett távoznia a Jobbik frakcióból, nem pedig Ungár Péter miatt - mondta Varga-Damm Andrea a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Mesterházy Attila is indul az MSZP elnöki székéért - értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy az egykori pártelnököt a Tóth Bertalannal elégedetlen megyei vezetők többsége kérte fel, hogy induljon a megmérettetésen. A Jobbik támogatottsága a 2018-as választási eredmény kevesebb mint felére süllyedt, az aktív szavazók 9 százaléka voksolna az ellenzéki pártra - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készített közvélemény-kutatásából. Az örökbefogadás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat célja, hogy minden gyermek családban nőhessen fel - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány a beruházások támogatásával hozza helyzetbe a hazai vállalatokat, hogy az új világgazdasági korszakban a lehető legjobb startpozícióból vehessék fel a versenyt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. A bevándorláspárti brüsszeli bürokrácia és a Soros György által finanszírozott szervezetek mindent elkövetnek azért, hogy megváltoztassák a szigorú magyar bevándorlási intézkedéseket - jelentette ki Kovács Zoltán. A pandémia idején bebizonyosodott, hogy politikai akarat esetén a határ igenis lezárható, és az unió határától minél távolabb meg lehet fékezni a migrációt - hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Világszerte 7 514 559 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 421 458, a gyógyultaké pedig 3 540 696 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Románia június 15-től kezdődően tovább lazítja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, ezek sorában enyhíti a beutazási feltételeket - jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. Szlovénia hétfőtől újraindítja a nemzetközi közúti és vasúti forgalmat, és engedélyezi 500 főig a tömegrendezvények megtartását - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Ötvenháromra csökkent a koronavírus halálos áldozatainak napi száma Olaszországban, amely a legalacsonyabb adatnak számít március 2. óta a polgári védelmi hatóság közlése szerint. Bulgária a koronavírus-járvány második hullámával küzd, az elmúlt 24 órában a pandémia helyi megjelenése óta rekordszámú, 104 új fertőzöttet regisztráltak. Spanyolország június végéig nem oldja fel a koronavírus-járvány miatt a határain bevezetett korlátozásokat - közölte a spanyol külügyminiszter. Svédországban rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában. Áprilisban példátlan ütemben, 20,4 százalékkal zuhant az előző havi szinthez képest a brit hazai össztermék a koronavírus-járvány átszűrődő reálgazdasági hatásai miatt - közölte a brit statisztikai hivatal. Izraelben folyamatosan emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma - április óta először - több mint 200-at diagnosztizáltak egy nap alatt, de a súlyos esetek száma egyelőre alig nőtt. Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be. A Kentucky állambeli Louisville városában a helyi önkormányzat egyhangúlag megszavazta az értesítés nélküli házkutatások betiltását. A spanyol hatóságok előállítottak egy férfit Madridban, aki a gyanú szerint pénzeket juttatott az Iszlám Állam terrorszervezetnek Szíriába, ezzel támogatva a külföldi harcosok visszatérését Európába. A nagyjából tízezer fős leépítésről szóló eddigi számításokkal szemben húszezernél is többen veszíthetik el az állásukat a koronavírus-világjárvány okozta válság miatt a légi közlekedés legnagyobb német szereplőjénél, a Lufthansa csoportnál. A MÁV-HÉV Zrt. beruházásában felújítják a Csepel-szigetet Ferencvárossal összekötő Kvassay hidat, az ország legforgalmasabb vasúti hídját, ezért változik a H7-es HÉV forgalma és a közúti közlekedés a Weiss Manfréd úton - közölte a BKK. Egész nyáron korlátozásokra kell számítani a ceglédi elővárosi, a debreceni és a szegedi fővonalakon is a Nyugati pályaudvarra vezető vasúti szakasz felújítása miatt - közölte a MÁV. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Hosnyánszky Norbert, valamint a világbajnok Decker Ádám is a Budapesti Honvéd SE férfi vízilabdacsapatában folytatja pályafutását. Váradi Kornélt nevezték ki a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő KTE-Duna Aszfalt vezetőedzőjévé. Baróti Árpád válogatott röplabdázó a lengyel bajnok Zaksa csapatától a török Bursába igazol.