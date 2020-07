11 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és nincs újabb elhunyt

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4258 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3106-an pedig már meggyógyultak. Müller Cecília tájékoztatása szerint hetente értékeli újra az országok koronavírus-járvány szerinti besorolását az operatív törzs, ám ha olyan esemény adódik, ami hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak. Az Országgyűlés ma a kormánypártok javaslatára várhatóan határozatban szab feltételeket a kormánynak ahhoz, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét. Rendkívül nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 396 ezren kitöltötték a kérdőívet - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Választ vár Karácsony Gergelytől a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője, hogy mire költötte a főváros a 180 milliárd forintos megtakarítást - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy ebből a pénzből a Lánchíd felújítását is lehetne finanszírozni, de a főváros a kormánytól vár támogatást. Míg kampányában méltányosságot ígért, megválasztott városvezetőként már piaci áron írt ki bérlakás-pályázatokat a 8. kerület ellenzéki polgármestere - írja a Magyar Nemzet. A Pikó András vezette önkormányzatnál százezer forintos havi díjjal és több milliós felújítási kötelezettséggel lehet csak lakásokra pályázni. Évek óta bizalmi kapcsolatban van Hadházy Ákossal az az ellenzéki újságíró és felesége, akiknek ugyanabban a budapesti lakásban van bejelentett vállalkozásuk, ahol Hadházy alapítványának postacíme is van.A politikus továbbra is hárítja a Hír Tv kérdéseit. A kormány célja, hogy szeptember 30-áig megszüntesse a börtönökben uralkodó túlzsúfoltságot, és csaknem háromezer új hely megteremtésével felszámolja a börtönbizniszt - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Még nem dőlt el, hogy elkezdődhet-e a megszokott rendben a tanév, az augusztus 20-i rendezvényekről azonban napokon belül döntés születik - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Az elbírálás egyszerű, a folyósítás gyors lesz az agrár válságkezelő támogatási program második ütemében - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az M1-en. Feltételekkel tudja támogatni a magyar kormány azt az uniós hitelfelvételt, amelyet a koronavírus gazdasági hatásai miatt venne fel a közösség - mondta az Innovációs és Technológiai minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás közölte: olyan csomag mellé tudnak állni, amely a gazdaság növekedésére és újraindítására koncentrál, amely politikamentes és nem akarja a költségvetést hamis ideológiák szolgálatába állítani. A bevándorlásról és a koronavírus-járványról tanácskoztak Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei. A koronavírus okozta világjárvány újabb migrációs hullámok kiindulásához vezet, ezért az Európai Uniónak fontos feladata kell, hogy legyen a külső határok védelmének megerősítése – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a járványnak komoly egészségügyi, gazdasági és biztonsági következményei vannak, amelyek további veszélyeket rejtenek magukban az Európai Unióra és az európai országokra nézve. Elfogtak és előzetes letartóztatásba helyeztek két terroristagyanús szíriai férfit Németországban - közölte a szövetségi legfőbb ügyészség. Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban a hivatalos végeredmény szerint. „Kritikus fontosságúnak” nevezte Andrzej Duda győzelmét Közép-Európa megerősítése szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott lengyel államfőnek írt gratuláló levelében. A világon már több mint 13 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta az 572 ezret, a gyógyultaké pedig a 7,2 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat. Nagy-Britannia mára jórészt ellenőrzése alá vonta az új típusú koronavírus okozta járványt, de az óvatosság továbbra is indokolt - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Katonák felügyelik az igazoltan koronavírus-fertőzött és karanténba helyezett migránsokat a dél-olaszországi Amantea városban, miután a bevándorlók ottani elhelyezése lakossági tiltakozáshoz vezetett. Belgiumban ismét emelkedik a koronavírusos esetek száma - írta a helyi sajtó. A 11,5 millió lakosú országban eddig mintegy 63 ezer fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma csaknem 9800. Törökországban egy nap alatt 1008-cal emelkedett a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek száma. Megfertőződött koronavírussal Karen Longaric bolíviai külügyminiszter - közölte a latin-amerikai ország külügyminisztériuma. Jó a munkakapcsolat az Egyesült Államokban Donald Trump elnök és Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója között - jelentette ki Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtószóvivője. Támogatja a cseh kormány azt a szenátusi javaslatot, hogy a cseh állampolgároknak alkotmányos joga legyen a fegyveres önvédelemre és védelemre - jelentette be Marie Benesová igazságügyi miniszter. Törvénytelenek Peking területi követelései a Dél-kínai-tengeren - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Második napja tombolnak a lángok a San Diegó-i flottatámaszponton kigyulladt amerikai hadihajón, és a tűz a hatóságok szerint környezeti katasztrófával fenyeget, ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő 3,7 millió liter üzemanyagot. Öngyilkos merénylettel kezdett, összehangolt támadást indítottak a radikális iszlamista tálibok Afganisztánban egy hírszerzési komplexum ellen, amelynek legalább tizenegy dolgozója vesztette életét. Folytatódtak a tüzérségi összecsapások az örmény-azeri határon, Baku szerint négy azeri katona életét vesztette, öt megsebesült. A jemeni síita lázadók drónokkal és rakétákkal megtámadtak egy nagy olajlétesítményt a Szaúd-Arábia déli részén található Dzsizanban - közölte a húszik egyik katonai szóvivője. Fegyveres csoportok támadták meg tüntetők egy táborát a szudáni Észak-Dárfúr tartományban, több mint egy tucat embert ölve meg - közölték aktivisták egy nappal azután, hogy a helyi biztonsági erők erőszakkal számoltak fel egy másik hasonló tiltakozást is. Tajvan egyhetes hadgyakorlatot kezdett a Tajpej és Peking közötti feszült viszony közepette. Felfüggesztették a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat a szerbiai vírusvészhelyzet miatt, átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között. Őrizetbe vett a rendőrség egy nőt és egy férfit, akik négy kiskorú - a bűncselekmény idején 6, 4, 3 és 2 éves - gyermeküket szexuálisan bántalmazták Kerepesen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Villanyoszlopnak ütközött, majd kigyulladt egy autó Hodászon, a balesetben egy 14 éves fiatal életét vesztette - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság A dunakanyari körjáratához kapcsolódva két új hajójáratot indít péntektől Esztergom és Zebegény között, illetve a Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu-Visegrád vonalon a Mahart PassNave Kft. A következő napokban 11 térség csaknem 500 településén, több mint 90 ezer hektáron folytatódik az országos szúnyogirtás - közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A következő idényben is Osztermájer Gábor irányítja vezetőedzőként a Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapatát. Japán beutazási kedvezményeket helyezett kilátásba a jövő évre halasztott tokiói játékokra érkező olimpikonok számára.