11 éves korig veszélyes lehet a mobiltelefon használata a gyerekek számára - állítja egy felmérés + videó

Duró Zsuzsa - gyermekpszichológus, tehetségfejlesztési szakértő: ,,Megzavarja a gyerek testi-lelki fejlődését, itt lehetnek már abúzusok is később, tehát egy viselkedési zavar alakulhat ki, szélsőséget mondok még kényszeressé is válhat a gyerek, hisz nagyon könnyen szerzi meg az információt, és a vizuális befogadás az lényegesen gyorsabb és könnyebb, ezt a gyerek is észleli, viszont nem olyan hatékony, és nem olyan eredményes, minthogyha verbálisan szavak szintjén, tettek szintjén tudna információkhoz jutni."

A szakértő is azon a véleményen van, hogy a túl korai telefonhasználat a gyerekek számára vizuális zavart, és egyfajta kényszert is kiválthat.

