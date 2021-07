102 új fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 3 beteg

102 új fertőzöttet és 3 elhunytat regisztráltak a hétvége folyamán. A beoltottak száma 5 538 557 fő, közülük 5 175 503 fő már a második oltását is megkapta. San Marinóba is szabadon lehet utazni oltási igazolással keddtől - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon. Már online is kitölthető a nemzeti konzultációs kérdőív - közölte a kormány a Facebook-oldalán. Rendkívül sikeres a magyar járványügyi védekezés, egy kivételével valamennyi uniós tagállamot megelőzi a védettségi rangsorban – adta hírül a kormány a Facebookon. Ha akarná, sem tudná elgáncsolni Brüsszel a magyar gazdaságot - mondta a pénzügyminiszter az Origónak. Ha közel ötödével nőnének a legkisebb bérek, azzal a kapcsolódó juttatások – táppénz, gyed – és a magasabb keresetűek fizetése is tovább emelkedhetne - mondta Schanda Tamás államtitkár a Facebookon. Szeptembertől több mint 180 ezer fiatal, a hallgatók csaknem 70 százaléka alapítványi fenntartásban működő intézményben tanul - mondta Schanda Tamás államtitkár. KINCS: a gyermekekben látják a jövőt a magyarok egy felmérés szerint. A túlfogyasztás elkerüléséről, a szükségtelen ruhaneműk megvásárlásának mellőzéséről is beszélgetett Áder János államfő Mengyán Eszter újságíróval, szín- és stílustanácsadóval a Kék bolygó című podcastjának legújabb adásában. Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában - közölte az uniós Külügyi Tanács. Már több mint 186,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, kevesebb mint háromszáz új beteget jegyeztek fel és mindössze öten hunytak el. Végleges döntés várható ma arról, hogy a brit kormány egy hét múlva feloldja-e a koronavírus-járvány miatt elrendelt, még érvényben lévő utolsó korlátozások nagy többségét Angliában. Tajvani nagyvállalatok megállapodtak a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának kínai beszállítójával tízmillió dózis vakcina megvásárlásáról. A várakozásoknak megfelelően Maia Sandu Európa-barát elnök pártja nyerte az előre hozott választást Moldovában a csaknem végleges eredmények szerint. A volt bolgár kormányfő, Bojko Boriszov Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért nevű jobbközép pártja minimális különbséggel, a szavazatok 23,91 százalékával vezet a vasárnapi parlamenti választások eredményeinek 95,22 százalékos összesítése alapján. Az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat-2 gázvezetékpár építése heteken belül befejeződik - jelentette be a vezetéket üzemeltető cég vezetője. Több kubai városban is kormányellenes tüntetések voltak vasárnap, hasonló volumenű demonstrációkra már több mint huszonöt éve nem volt példa a karibi szigetországban. Letartóztatták a haiti elnökgyilkosság feltételezett kitervelőjét - közölte a karibi ország rendőrsége. Jordániában a bíróság politikai felbujtás és zendülés előkészítése vádjával fejenként 15 év börtönbüntetésre ítélte az uralkodó, II. Abdalláh elleni összeesküvés két résztvevőjét. Legalább 38-an haltak meg villámcsapásokban két észak-indiai államban az elmúlt 24 órában. 453 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a 21-es úton csaknem 1100 doboz csempészett cigarettát foglaltak le egy menekülő sofőrtől. A Budapest-Győr vasútvonal Győr és Győrszentiván közötti szakaszán várhatóan délig dolgoznak a vasárnap több helyen is leszakadt felsővezeték helyreállításán, Nagyszentjános és Győrszentiván között pedig még tart a biztosítóberendezés javítása. Vasárnap többfelé is több eső hullott egyetlen nap alatt, mint a júliusi havi átlag - tette közzé az Országos Meteorológiai Szolgálat. Olaszország nyerte meg a labdarúgó Európa-bajnokságot: Roberto Mancini együttese a részben budapesti rendezésű torna vasárnapi döntőjében 1:1 után tizenegyespárbajban győzte le Anglia csapatát a londoni Wembley Stadionban. Fucsovics Márton wimbledoni negyeddöntős szereplésével kilenc helyet javítva a 39. a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is a vasárnap a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Novak Djokovic vezet. Ismét Csere Gáspár, a BEAC atlétája nyerte a félmaratont a 36. Telekom Vivicittá futófesztiválon.