10 oltásellenes közszereplő, akik veszélyeztetik az eredményes védekezést

Oltásellenesség, mint balliberális politikai stratégia

Kiindulópontként fontos kiemelni, hogy a Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter a brüsszeli Politicónak adott interjújában 2020 decemberében felvetette, hogy „az emberek oltási hajlandóságának aláásása politikai következményekkel járhat Orbán Viktorra nézve”. A jelek szerint a Gyurcsány-szövetség továbbgondolta, és a gyakorlatba is igyekezett átültetni az említett elképzelést. Elmondható ugyanis, hogy oltásellenes megnyilvánulásaival a baloldal a koronavírus által előidézett szorongatott helyzetet tudatosan politikai eszközként kívánja használni, szavazatszerzési lehetőséget remélve e megközelítéstől.

Hatékony vakcinák ellen kampányol a baloldal

Megállapítható, hogy számos ismert, befolyásos balliberális politikus –feltételezhetően stratégiai okokból – törekedett a járvány elleni eredményes védekezés hátráltatására. Több baloldali megnyilvánulás vette célkeresztbe a keleti eredetű oltóanyagokat, amelyek beszerzése ugyanakkor nagy mértékben hozzájárult a magyar lakosság magas átoltottsága eléréséhez, és így a járvány előtti élet visszatéréséhez. Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely „korlátozott hatékonyságú” kínai vakcinákról, illetve a Sinopharmmal oltottak kormány általi „cserbenhagyásáról” értekezett, hozzátéve, hogy „sok honfitársunk, aki megbízott a kormányban, megbízott a szakemberekben és kérte a Sinopharm vakcinát a vizsgálatok alapján most semmilyen védettséggel nem rendelkeznek”. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője és miniszterelnök-jelöltje azt tanácsolta mindenkinek, hogy „valamelyik uniós engedéllyel rendelkező vakcinát” kérje, továbbá a keleti oltóanyagok kapcsán azt állította, hogy „senki nem mondja ki azt, hogy segítenek”. Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa decemberben „emberkísérletnek” nevezte a Szputnyik V magyarországi alkalmazását, míg Jakab Péter, a Jobbik elnöke – „valami kínai cuccnak” titulálva a Sinopharm oltóanyagot – ugyancsak „emberkísérletről” elmélkedett. Ezzel szemben Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora rámutatott, hogy az intézmény laboratóriumi vizsgálatának eredményei alapján a Szputnyik V-vel oltottaknál 100, míg a Sinopharmnál 84 százalékban találtak a koronavírus tüskefehérjéje ellen képződött, határérték feletti antitestszintet. Merkely kiemelte továbbá, hogy az oltások lényege a klinikai hatékonyság – vagyis az, hogy a vakcinák milyen mértékben képesek a súlyos betegségtől, illetve a kórházba kerüléstől megvédeni –, melynek tekintetében „minden Magyarországon alkalmazott vakcina jó eredményt mutat”.

A Gyurcsány-koalíció a magyar gyógyszerhatóságot támadja

Különösen aggasztó, hogy bizonyos baloldali politikusok az oltásellenes kampányuk keretében – a Szputnyik V és a Sinopharm oltóanyagok hazai alkalmazását engedélyező – Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakértelmét is megkérdőjelezték. A 2022-es országgyűlési választásokon momentumos színekben indulni szándékozó Hadházy Ákos szerint „a magyar hatóság úgy adta ki az orosz vakcinára az engedélyt, hogy az engedélyezéshez szükséges alapvető méréseket és vizsgálatokat sem végezte el”, valamint „úgy engedélyezték a Szputnyik V alkalmazását, hogy még azt sem vizsgálták meg, valóban az van-e az ampullákban, amit a gyártó állít”. Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese úgy látta, hogy „a kínai vakcina esetében ott egyszerűen a kínai engedély alapján adták ki a magyar engedélyt, anélkül, hogy a hatékonyságot a magyar hatóság vizsgálta és vizsgálhatta volna, mert ez nem a magyar gyógyszerhatékonyságon múlt, hanem egy kormányrendeletben ezt így rendelte neki a magasságos kormány”. Arató párttársa, Varga Zoltán – egyebek mellett – „ellenőrizetlen, kivizsgálatlan” kínai vakcinát emlegetett. Ahogy a Századvég januári elemzése is rávilágított, nem szabad elfelejteni, hogy a magyar szakhatóság több mint 70 éve garantálja a magyarországi gyógyszerbiztonságot, amelynek vonatkozásában a hazai gyakorlat világszínvonalúnak tekinthető. Az OGYÉI a készítmények engedélyezése során fokozott szakmai körültekintéssel jár el, illetve az intézet számára kiemelten fontos a koronavírussal összefüggő fejlesztések támogatása is, annak érdekében, hogy a magyar lakosság számára biztosítható legyen a legmagasabb szintű ellátás. A baloldali feltételezés, hogy a szakhatóság a szakmai szempontok mellőzésével hozza meg döntéseit, a magyar szakemberek munkájának lebecsüléseként értelmezhető.

Kijelenthető tehát, hogy a Gyurcsány-szövetség hónapok óta az emberéletek és munkahelyek védelmét veszélyeztető politikai hazárdjátékot űz, holott a közéleti szereplők vállát fokozott felelősség nyomja a koronavírus-járvány okozta gazdasági és egészségügyi válsághelyzetben. A balliberális tömb oltásellenes hangjai ellenére azonban elengedhetetlen, hogy az oltási program – valamennyi Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal – tovább folytatódjon.

Századvég