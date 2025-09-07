10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Megosztás itt:

Karácsony Gergely még szerdán az ATV műsorában a fővárosi közösségi közlekedés 10 napos leállását lengette be. A főpolgármester azután mondta ezt, hogy az Államkincstár levont 4 és fél milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást a Főváros számlájáról. A főpolgármester tagadta, hogy az ő döntése lenne a leállás, és a kormányt hibáztatta.

A főpolgármester ezzel a lépésével nem a kormánnyal, hanem a budapestiekkel szúr ki - erről már a Fidesz fővárosi képviselője beszélt híradónknak. Szepesfalvy Anna elmondta: a fővárosi az ország leggazdagabb önkormányzata, mégsem tudják ellátni az alapvető feladatukat, például hogy megszervezzék a közösségi közlekedést.