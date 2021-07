10 nap tábortűz a STRAND Fesztiválon - Járai Márk szervezésében

A 10 nap STRANDról sem maradhat el a STRAND fesztiválok egyik legmeghittebb, legközvetlenebb és egyben legkedveltebb zenei programja, a TÁBORTŰZ, amely házigazdája, szervezője idén is a Halott Pénz énekese, Járai Márk. Az élvonalbeli magyar sztárok most is a tűz mellett adják elő kedvenc dalaikat, most azonban jelentkezőket is vár a házigazda. A helyszín partnere a Petőfi Rádió, amely különös figyelmet fordít a fiatal és a befutott művészekre egyaránt.

Akik részt vettek már valaha bármelyik Tábortűz koncerten, tudják, hogy nem véletlenül vált a STRAND egyik kedvenc helyszínévé. A Tábortűznél nincs színpad, a közönség az énekesekkel együtt üli körbe a lobogó tüzet, és együtt énekli velük a dalokat. Igazi zenei csemegék várhatók, olyan átdolgozások, amelyek a nagyszínpadokon sosem hallhatók. A Halott Pénz énekese, Járai Márk a zenekari koncertek mellett szólóban is járja az országot és évek óta ő a STRAND Tábortűz házigazdája, szervezője is. Ezúttal olyan tehetséges előadókat hívott meg a programba, akik egy szál gitárral adják elő az újrahangszerelt dalaikat ezen a különleges atmoszférájú helyszínen, ahol a Petőfi Rádió aktív szerepet vállal. Nem véletlenül, hiszen a Petőfi életében is nagy jelentősége van azoknak a művészeknek, akik a nagyszínpadok mellett is is fellépnek és az se kizárt, hogy új tehetségekre is felfigyelnek majd.

A fellépők között lesz Szakács Gergő, a Follow the Flow-ból, Ian O’Sullivan a Mongooz &. the Magnetből, Szivák Zsolt a Cloud 9+-ból, Henri Gonzo a Fran Palermoból, Kama, a Mary PopKidsből, Bérczesi Robi a Hiperkarmából, de érkezik Takács Vilkó és Lugosi Dani párosa, valamint a Carson Coma zenészei, és természetesen Járai Márkot is hallhatja majd a közönség.

A Tábortűz köré telepedve olyan fiatal és egyre nagyobb népszerűségre szert tevő előadók is gitárt ragadnak majd, mint Azahriah, Hangácsi Márton, Kovács Kristóf, Ajsa Luna, Ohnody, Saya Noé, Kristoaf, vagy Barbi és Jancsó.

A 10 nap STRAND szervezői ebben az évben is lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra a Tábortűz helyszínen. A https://strandfesztival.com/ tabortuz-jelentkezes oldalon bárki jelentkezhet, aki tehetséget érez magában arra, hogy ebben az illusztris társaságban zenéljen.

És igen, lesz igazi tábortűz is!

A 10 NAP STRAND ELSŐ HETÉNEK STRAND TÁBORTŰZ PROGRAMJA:

AUGUSZTUS 18. 00:00 Lugosi Dani és Takács Vilkó // 01:00 Ian O’Sullivan

AUGUSZTUS 19. 00:00 Henri Gonzo // 01:00 - 02:00 Azahriah

AUGUSZTUS 20. 00:00 Hangácsi Márton // 01:00 A 10 nap STRAND Tábortűz nyertese

AUGUSZTUS 21. 00:00 - 01:00 Szivák Zsolt // 01:00 Ajsa Luna

AUGUSZTUS 22. 00:00 Carson Coma

A 10 NAP STRAND MÁSODIK HETÉNEK STRAND TÁBORTŰZ PROGRAMJA:

AUGUSZTUS 25. 00:00 Kama // 01:00 Kovács Kristóf

AUGUSZTUS 26. 00:00 Ohnody // 01:00 Járai Márk

AUGUSZTUS 27. 00:00 Saya Noé // 01:00 Kristoaf

AUGUSZTUS 28. 00:00 Bérczesi Róbert // 01:00 Barbi és Jancsó

AUGUSZTUS 29. 00:00 Szakács Gergő

