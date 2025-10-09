10 milliárd forinttal támogatja a kormány a fővárosi rendőrök lakhatását + videó

Megosztás itt:

Gulyás Gergely: "Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknél erre feltétlenül szükség van ugyanis az itteni lakhatási költségek annyival magasabbak, hogy az állomány feltöltése a fővárosban nehézséget jelent. Belügyminiszter javaslatát fogadtuk el, az ezzel kapcsolatos részleteket szintén a belügyminiszter ismertetni fogja. A jövő évi költségvetésben mintegy 10 milliárdos kiadással számolunk, de ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot."