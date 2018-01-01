2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

0 óra 1 perckor érkezett 2018 első babája

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2018. január 1., hétfő 10:56, frissítve: hétfő 13:26

Balázs Imre 3130 grammal, 50 centiméterrel, természetes úton jött a világra.

Balázs Imre 3130 grammal, 50 centiméterrel, természetes úton jött a világra.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

0 óra 1 perckor, a szombathelyi Markusovszky Kórházban született meg idén az első baba. Balázs Imre 3130 grammal, 50 centiméterrel, természetes úton jött a világra. A kisfiú a 36 éves édesanya, Kiss Emese Enikő első gyermeke. A baba és édesanyja egyaránt jól vannak – közölte az intézmény.

Budapesten pedig a Szent István kórházban látta meg a napvilágot az első újszülött, 0 óra 23 perckor, 54 centiméterrel és 3400 grammal. Az intézmény tájékoztatása szerint Flórisnak hívják, ő és édesanyja is jól vannak.

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