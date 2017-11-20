2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Tállai elvtárs elintézte

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2017. november 20., hétfő 10:00, frissítve: hétfő 10:06

– Tállai elvtárs elintézte
– Orbán: ellenzékváltó hangulat van
– Csalódott nyugdíjasok

A 180 fok november 17-i adása.

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