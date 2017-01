Tamásiban, egy kétgenerációs családi gazdaságban rögzített beszélgetéssel kezdjük el a 2017-es esztendőt a Sorolóban. Csikééknél zökkenők nélkül zajlik a nemzedékváltás. Szabolcs, a fiú a tízes éveinek végétől tudatosan készült arra, hogy édesapjával egy gazdaságban dolgozzon, ezért lett agrármérnök. Az apa, György szerint természetes, hogy a növénytermesztés operatív döntéseit diplomás fia hozza meg, ő pedig a tapasztalatával segíti: partnerkapcsolatai, tapasztalatai erős alapjai a jól működő vállalkozásnak.



Szót ejtünk aktualitásokról is, például arról, hogy kell-e izgulni azért a növénytermesztőknek, mert az ország legtöbb termőkörzetében decemberben egyetlen milliméter csapadék sem hullott.



A tejágazat válságból való kikapaszkodását az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgatójával, Juhász Anikóval elemezzük. Arról is információkat kaphatunk, hogy voltak gazdaságok idehaza is, ahol végleg felhagytak a tejelőtehenek tartásával.



Bugyi község egy részén reggel öt után nem hagyják aludni az ott lakókat a kavicsszállító kamionok. Sajnos nem látszik esély az egy kilométernél alig valamivel hosszabb útszakasz megépítésére, amivel teljessé válna az elkerülő út.

hirdetés

hirdetés

A Soroló január 7-i adása.