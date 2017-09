Szüret a Nagykunsági borvidéken

Javában tart a szüret a Nagykunsági borvidék legtöbb hegyközségében. Soltvadkerten, a Frittmann-birtokon forgattunk. János, a gazdaság egyik társtulajdonosa arról is beszélt, hogy a cukorfok már igazán megfelelő, az értékes savak és aromák megőrzéséért kell gyorsítani a szedést.

hirdetés

hirdetés

Jártunk a hódmezővásárhelyi nagy gépshow-n is. A rendezvénnyel a mezőgazdaságigép-kezelők immár krónikus hiányán igyekeztek enyhíteni a szervezők. Felmérések szerint az országban 4000 traktoros és kombájnos hiányzik.



Ugyanitt szinte párját ritkító retró gépbemutatóval is találkoztunk. Hofferek és Dutrák vonultak fel a mustrán a legnagyobb számban. A Dutra-klub elnökével a nosztalgikus szenvedély erősségéről váltottunk szót.



Olyan jól működő idősfoglalkoztatás van a 177 lakosú Pusztaedericsen, hogy azt az ország legtöbb települése megirigyelheti. Ez a példa is szerepel a legfrissebb Sorolóban.