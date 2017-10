Ezúttal két, Zala megyében forgatott riporttal jelentkezünk.

Javában tart a szüret Nagyrada határában Stefán Cézár 100 hektáros szőlőbirtokán. Stefán 1956-ban volt kénytelen elhagyni Magyarországot. 2000-ben alapította meg pincészetét, nagyrészt azért itt, hogy bizonyítsa, a zalai dombokról is szüretelhető olyan szőlő, amiből kiváló minőségű bort lehet erjeszteni. (Tulajdonosa a pécsi, Pannónia pezsgőgyárnak is.) Borainak nagy része Svédországban talál fogyasztót.



A legszebb nagykanizsai konyhakert az idén Tóth Ferenc és felesége, Magdi kiskanizsai birtoka. Megszámlálhatatlan érdekes, ritka termény is található a nem kis területen. Nem piacoznak, a családtagjaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek osztogatják el a termést. Állítják: jó közösséget is teremt a szép konyhakert.

A Soroló szeptember 30-i adása.