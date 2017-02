Rájár a rúd a méhészekre

A méheknek és a méhészeknek most sokkal nehezebb a tél, mint az elmúlt években. Az időjárás eddig még a tisztító repülésekre sem adott alkalmat, nem volt három-négy szélcsendes nap egymás után. Mézpiacról, fogyasztói igényekről, a saját értékesítés előnyeiről, a fiatalabb családtagok munkába való bekapcsolódásáról is beszélgettünk a Sárvár melletti Lánkapusztán Horváth Antal méhésszel.



Ukrajnában és Oroszországban nagy léptékekkel fejlődött a búza és a kukorica termesztése az elmúlt fél évtizedben. Ezekben az országokban is széles körben vetik már a legkorszerűbb fajtákat, és korszerű gépi technikákkal dolgoznak a növénytermesztők. Az óriási táblaméretek, az alacsonyabb munkabérek, az olcsóbb üzemanyagok miatt nyilvánvaló a versenyelőnyük például a magyar termelőkkel szemben. A következő évek kilátásairól beszélgettünk Raskó Györggyel, az Antall-kormány földművelésügyi közigazgatási államtitkárával, mostani agrár-nagyvállalkozóval.



Bogácson megrendezték a hagyományos farsangi spájz- és kocsonyamustrát, ezúttal a rétesnyújtó és -sodró asszonyok is vetélkedtek.

hirdetés

hirdetés

A Soroló február 18-i adása.