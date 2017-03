A földmutyiban átverték a családi gazdálkodót. Egy 20 kilométerre lakó dohányboltos hasított ki egy önmagában művelhetetlen, 1,5 hektáros csíkot, a legnagyobb, 15 hektáros táblája közepéből. Török Bertalan évtizedek óta a saját gyakorlatával bizonyítja, hogy 30 hektárból is megélhet, gyermekeket nevelhet és taníthat egy gazdacsalád. Tudta, hogy lejár az amúgy magántulajdonú táblájába ékelt másfél hektáros állami tulajdon bérleti joga. Utánajárt, hangsúlyozta, hogy tovább bérelné és – ha eladó – meg is venné a kis darab földet. Őt mindenhonnan – ahogy mondja – „elhajtották”. A háta mögött viszont eladták a területet egy dohányboltosnak. Nem életszerű, hogy valaki a lakóhelyétől 20 kilométerre egy akkora területet megműveljen, amelyben még megfordulni sem tud a kombájn. Török Bertalannak most már mindenki igazat ad, de segítségre sem a közigazgatástól, sem az agrár érdekvédelemtől nem számíthat.

A valamikori demonstrációs bizottság elnöke összegyűjtené a 2005-ös, nagy gazdatüntetés relikviáit, visszaemlékezéseit.



Növényegészségügyi zárlat alatt van a Badacsony. A veszélyről, a szőlőkabóca és szőlősárgaság elleni védekezésről, valamint a lehetséges állami szerepvállalásról rendeztek fórumot Tapolcán. Valamennyit még visszaidézünk a bogácsi farsang hangulatából is.

