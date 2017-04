Az év agrárembere

A Soroló húsvéti kiadásában hosszabb riportot láthatnak az év agráremberével, Csikai Miklóssal, a szentesi Árpád Zrt. elnök-vezérigazgatójával. 40 hektárnál is nagyobb üvegházas felületen termeszt ez a vállalkozás paprikát, paradicsomot, újabban koktélparadicsomot is. Évente 50 milliónál is több palánta élete kezdődik meg a növényszaporításra szakosodott telepükön.



Szó esik pályaindításról, a termálvízkincsről, annak hasznosításáról, a környezetre gyakorolt hatásáról és a versenyképességről is. A hajtatottzöldség-termesztés ennek a térségnek az egyetlen nagy lehetősége, aminek eddig csak nagyon kis töredékét használták ki.

Kalocsán pedig népviseletbe öltözött asszonyok mutatták meg a Soroló nézőinek azt, hogy hogyan készül a kácsi, vagyis a paprikával ízesített, töltött kalács sós és édes változatban.

A Soroló április 15-i adása.