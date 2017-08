Az állattartó nagyi és unokái

Egy nagymama, akinek három tinédzser unokája segít a családi gazdaságban a borjak ellátásában. Ráadásul Áron könnyen el tudja képzelni, hogy iskolái elvégzése után a mindennapjait is ebben a gazdaságban tölti majd. Mindez egy kis, 177 lelkes zsákfaluban, Pusztaedericsen.



A termés mennyisége egyáltalán nem befolyásolja a gazdák adakozó kedvét. A Soroló a Magyarok Kenyere jótékonysági akció Csongrád megyei gyűjtőhelyén forgatott, ahol 10 tonnánál is több kiváló minőségű búza gyűlt össze egy szűk délelőttön.



Egyre szorosabb a testvértelepülés-kapcsolat az észak-székelyföldi Gyulakuta és a Göcsej szélén elhelyezkedő Tófej között. A zalaiak az idei találkozójukra meglepetésként két székelykaput is faragtattak, hogy vendégeik igazán otthon érezzék magukat.

A Soroló augusztus 19-i adása.