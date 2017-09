Romagyilkosságok

8 év börtönt is kaphat a romagyilkosságok koronatanúja, ha kiderül, hogy hazudott. Az asszony több esetben is alibit biztosított a gyilkosoknak. A bíró jelentette fel.



Tiltott potencianövelők

Férfiasság a pult alól. Tiltott potencianövelőket kerestünk és találtunk a piacon. Hatása kiszámíthatatlan, olyan, mint az orosz rulett. Vágyfokozóbiznisz, amiért börtön jár.



Külföldi átverések

Magyarok, akik magyarokra utaznak külföldön. A csalók külföldön is csalók. Sőt. Ott talán még bátrabbak. Kecsegtető üzleti lehetőségek, jó albérlet, lehúzás és behajthatatlan tartozások. Kis magyar abszurd, Spanyolországban.



L. Ritók Nóra

Drog, uzsora, erőszak és mélyszegénység. Így festett Told, mielőtt L. Ritók Nóra és csapata be nem tette a lábát a hajdúsági kistelepülésre. Kemény szabályok, szigor és egy alapítvány, amely életet lehelt a faluba.

