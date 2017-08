Éppen szerdán lesz 40 éve, hogy elhunyt, hatása a könnyűzenére azonban ma is olyan erős, mint ha élne. Elvis Presleyről van szó. Új klipjével Elvis élete és pályája előtt tiszteleg az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar. Vendégünk az együttes dobosa, Fácán volt.

