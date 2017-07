A lakosság ötödét érintő problémáról, a parlagfűszezonról beszélgetünk. Most azonban nem a tünetek enyhítéséről és megelőzéséről lesz szó, hanem a gyomnövény terjedésének megakadályozásáról. Hiszen sajnos hazánkban évek óta nem elég hatékony a parlagfű-mentesítés, de gyakran elmarad a bírság kivetése is. A miértekre a Parlagfű Pollen No Egyesület elnökével, Kelen Andrásnéval keressük a választ.

hirdetés