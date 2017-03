Azoknak, akik a rendszerváltás előtt, a 80-as, 90-es években voltak gyerekek, biztosan nem ismeretlenek a Schenk-figurák. Az egyik német játékmárkára kísértetiesen hasonlító magyar verzió Schenk Károly budapesti fröccsöntőmesternek köszönhető, aki nemcsak lemásolta az eredetit, de a magyar történelmet is megelevenítette a miniemberkékkel a kisfiúk nagy örömére. A Schenk-katonák most a Hadtörténeti Múzeum kiállításán mutatkozhatnak be a legifjabb generációnak. És ez csak egy az intézmény ünnepi programjai közül. Vendégünk volt Závodi Szilvia tudományos titkár és Solymosi József főlevéltáros.

