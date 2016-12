A Fricska Táncegyüttes tagjaival zártuk a szerdai Reggeli járatot. Az egyik brit tehetségkutatóban is sikereket elérő triónak most jelent meg első videoklipje, a látványos koreográfia mellett a táncosok zeneszerzőként is közreműködtek a Nem az a Hold című dal elkészítésében.

Vendég: Moussa Ahmed, Papp Gergely, Papp Máté Bence.

