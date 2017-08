Ismét költözik a Csodák Palotája! A Camponából ezúttal Óbudára, a Playbar alatti területre helyezi át székhelyét, ahol már most is látható néhány érdekesség, például a Newton-kiállítás. Ebből ízelítőt is hozott a stúdióba Mizda Katalin ügyvezető igazgató.

