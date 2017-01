Óriáskígyóra bukkantak az egyik budapesti kutyafuttatóban. Both Zoltán vadállatbefogó szerint valószínűleg egy megunt karácsonyi ajándék lehet az elpusztult hüllő. Ezek az állatok még a plusz 15 Celsius-fokot is nehezen viselik, valószínűleg hamar megfagyott. Hány ajándékba vásárolt állat végzi így, mint ez az az óriáskígyó? Erről is kérdeztünk a vadállatbefogót.

