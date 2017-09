A Reggeli járat ezúttal Keresztény Zoltánnal, a Polgári Világ elnökével futott be a Peronra. Az új párt az eurós népszavazással robbant be a hírekbe, a kezdeményezés azonban nem ment át a választási bizottságnál, így most a Kúriához fordulnak ügyükben. Erről és választási céljaikról, lehetséges szövetségeseikről és támogatóikról is kérdezzük a pártelnököt.

