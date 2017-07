Se pénz, se lakás

Fantomcímeket is tartalmazó ingatlanlistáért szedett be ügyfeleitől sok százezres közvetítői díjat egy cég. Nem vállalják a címlistán szereplő adatokért a felelősséget.



Green Holidays

Csődbe ment utazási iroda, tönkrement nyaralás. Lesz elég fedezet az utasok kárpótlására?



Veszélyes játszóterek

Égési sérüléseket is okozhatnak a kánikulában felforrósodott járólapok és fémcsúszdák. Megmértük, hány fokosak.



Végeredmény

Csoki-, vanília- és gyümölcsfagyi. A klasszikus ízek versengtek a Panaszkönyv fagylalttesztjén. Győztest hirdetünk.

A Panaszkönyv július 8-i adása.