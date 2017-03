Törvénytelen?

Törvénytelenül tiltotta meg a rendőrség, hogy sípot osszanak a szimpatizánsaiknak, mondta a Hír TV-nek Juhász Péter az Együtt elnöke. A tiltás miatt most újabb bejelentést tettek a rendőrségnek, amiben annyit írtak, kokárdát fognak osztani, ezt a rendőrség tudomásul vette. Azt, hogy a kokárda mellé adnak-e sípot is, csak holnap döntik el. Az ellenzéki párt aktivistái a nemzeti ünnepen is füttykoncerttel zavarnák meg a miniszterelnök beszédét. A rendőrség az ehhez szükséges síposztó pontok felállítását viszont arra hivatkozva tiltotta meg, hogy sértené a méltó megemlékezéshez való jogot. A témában Hegyi Szabolcsot, a TASZ Gyülekezési jogi programvezetőjét kérdeztük.

