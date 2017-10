Az Index több történelmi egyház vezetőjét is megkereste, hogy állásfoglalást kérjen tőlük az Őcsényben történtekkel kapcsolatban. A református és az evangélikus egyház, illetve a zsidó közösség is elítélte az erőszakot, és aggodalmát fejezte ki a társadalmat veszélyeztető gyűlölet miatt. Az Index kereste Erdő Péter katolikus érseket is, ám ő nem nyilatkozott.

