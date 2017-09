A forradalom Szerbiából jön. Egyesek Forradalom Kft.-nek is nevezik azt a belgrádi szervezetet, amely aktivistákat és erőszakmentes ellenállókat képez ki a világ diktatórikus rendszereinek megdöntésére. A magyar ellenzék körében egyre nagyobb az érdeklődés az Otpor, illetve utódszervezete, a Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS) iránt, amelynek vezetője a napokban találkozott legújabb könyvének olvasóival Budapesten.

hirdetés