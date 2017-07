Újjávarázsolják a Kultúrpalotát és a múzeumot

Két fontos műemlék épület felújítására is sikeresen pályázott a Maros Megyei Múzeum: így még idén elkészül a természettudományi múzeum neoklasszikus stílusú épületének a műszaki felújítási terve, a tényleges munkálatok jövőre várhatóak. Még ennél is fontosabb, hogy folytatódik a marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítása, most a tükörterem restaurálása és a nagyterem orgonájának a javítása a legfontosabb célkitűzés.

A természettudományi múzeum felújítására évek óta pályáznak a helyi hatóságok, de a tényleges szerződéskötésre csak most került sor. A Kultúrpalota felújítása pedig olyan nagyszabású munkálat, hogy már tíz éve folyamatban van, és a mostani pályázat jelentheti ennek az évtizedes munkának a lezárását. Ez utóbbinál most felújítják a homlokzatot, a tükörtermet és az orgonát is. Jut pénz a megrongálódott tető és egy belső lépcsőház javítására is.

„Pontosan 1,5 millió euró, ami a teljes összeg, ebből 1,4 millió eurót lehet lehívni európai uniós forrásokból, és 100 ezer euró az önrész. A természettudományi múzeum, ahol egy teljes felújítás, átépítésről is szó van, ott egy 2,5 millió eurós pályázatról van szó, ahol 2 millió eurót lehet lehívni az európai uniós alapokból és egy félmillió euró önrészt kell biztosítsunk mi” – ismertette Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

A szerződést már aláírták és mind az önrész, mind az uniós pénz rendelkezésre áll. Az egyetlen kihívást az jelenti, hogy a felújítást be kell fejezni 2021-ig, vagyis a határidők viszonylag szorosak.

Az ingatlanok az épített erdélyi kultúra fontos megjelenítői: „A természettudományi múzeum épülete az első olyan Erdélyben és Románia-szinten is, amelyik kimondottan múzeumi céllal lett építve és tervezve, tehát ebből a szempontból is különleges. Amikor 1893-ban átadták, akkor is azzal a céllal adták át, hogy régiófejlesztés, most szintén ez a kitűzött cél. A Kultúrpalota esetében nyilván a súlypont, illetve a hangsúly másképp tevődik fel, hiszen a magyar szecesszió legszebb épületéről beszélünk, de emellett az európai szecessziós művészetben is előkelő helyet foglal el” – emelte ki Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója.

Ennek köszönhetően idén Marosvásárhelyet is meghívták az európai Art Nouveau városok egyesületébe, amelynek például Bécs, Budapest és Szeged is tagja. Ami a természettudományi múzeumot illeti, a teljes körű felújítás lehetővé teszi, hogy aromaterápiás kertet, illetve üvegházat létesítsenek trópusi növényeknek. Lesz bemutatóhelye az Erdélyben élt dinoszauruszoknak és az egykori Székely Iparmúzeumnak is. Vagyis a munkálatok befejezésével Románia legkorszerűbb természettudományi múzeuma nyithatja meg kapuit.