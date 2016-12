Ügetőszilveszter: idén is megtelt a Kincsem Park

Hagyományos szilveszteri versennyel búcsúztatták az óévet a Kincsem Parkban. A lovi megtelt, az ügetőn színészek és sportolók is versenyeztek, de számos program várta a gyerekeket is.

Az év utolsó napján tizenegy verseny várta a közönséget. A Kincsem Parkban a szilveszteri ügető az év legnagyobb eseménye, egy nap alatt 15 ezer ember fordul meg itt ilyenkor, sokan köztük visszatérő vendégek, de olyan is akadt, aki most először volt ügetőversenyen.

Az ügetőszilvesztert 1999 óta rendezik meg. 2016 utolsó napján azonban újdonság is akadt. „Több ilyen különlegesség is van, egyrészt mind gasztronómiában, mind fogadási lehetőségekben is jóval nagyobb kínálattal készültünk, mint a korábbi esztendőben. Hogy tudjanak enni-inni az emberek és játszani, mert alapvetően ezért jönnek, és ami különleges versenyszám lesz, az a tíz ügetőfutam után egy tizenegyedik, egy villanyfényes agárverseny” – mondta Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. ügyvezető igazgatója.

A színészek és sportolók részvételével rendezett futamot, a Zenthe Ferenc Emlékversenyt, Németh Gábor nyerte Nelli Gull lovával.