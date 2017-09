Tarolt az Emmyn a szolgálólány

Donald Trump volt fehér házi szóvivője is felbukkant a hollywoodi Emmy-díjátadón, ahol az amerikai filmes és tévés szakma legjobbjai többször is az elnökön élcelődtek. A legjobb vígjátéksorozat díját egy képzeletbeli női elnök története kapta, de tarolt Nicole Kidman nagy visszatérése és A szolgálólány meséje is – utóbbi az első Emmy-győztes sorozat, amelyet nem tévében, hanem streamszolgáltatáson keresztül lehetett nézni.