Színes programmokkal is készültek március 15-én

Országszerte több száz családi programmal várták a látogatókat március 15-én. A Hadtörténeti Múzeumnál a gyerekek megtanulhatták, hogy vívtak a huszárok, a Skanzenben pedig hagyományőrzők tartottak lovasbemutatót.

Ágyúval is készültek a szervezők a Hadtörténeti Múzeumban, ahol hetedszer rendezték meg a forradalmi forgatag nevű rendezvényt. Emellett különböző kézműves foglalkozásokat is ki lehetett próbálni. A múzeum munkatársa szerint színes programokkal készültek március 15-re.

„Majdnem mindent ki lehet próbálni, tehát a szablyavívást is ki lehet próbálni a huszároktól, gyalogosoktól is elkérhetik a fegyvereiket, meg tudnak róluk mindent, hogy mivel harcoltak, milyen felszerelési tárgyakkal. De a fegyverbemutatón is hozzáérhetnek, megnézhetik, hogy milyen volt a 48-as honvédsereg fegyverzete” – mondta Jakus Gabriella, a múzeum osztályvezetője.

Huszárok várták a látogatókat a szentendrei Skanzenben is, ahol bemutatták a korabeli gyakorlatozást.

„Ma egész nap itt vagyunk, interaktív huszártábornak neveztük el amit csinálunk. Kiállítottunk egy csomó fegyvert, felszerelést, itt vagyunk egész nap és lehet nekünk kérdéseket feltenni és mi arra válaszolunk” – mondta Juhász Dénes, a Történelmi Lovas Egyesület alelnöke.

A nemzeti ünnepen ingyenesen lehetett meglátogatni a parlamentet is, ahol az érdeklődők a korona mellett megnézhették a kupolacsarnokot és a díszlépcsőházat is.