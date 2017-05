Strandszezon: pár hétig még elhalasztva

A hagyományokkal ellentétben csak május végén nyitják meg kapuikat a fővárosi strandok.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketing igazgatója Reggeli járat című műsorunkban azt mondta, a strandszezon ugyan később kezdődik, de több állandó fürdőben is megkezdték a hullámszolgáltatást. Czinege Szilvia hozzátette, az összes strandon családi, diák- és más kedvezményekkel várják a látogatókat.

hirdetés

„Nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sokféle fürdőt üzemeltetünk, de a strandszezont mindig a Dagály és a Palatinus strandnak a nyitásával kezdtük meg mi is. Idén a Dagály már nem mint strand funkcionál, nem mi üzemeltetjük, a Palatinuson pedig amellett, hogy nekünk is éppen nagy fejlesztéseink vannak, a margitszigeti fejlesztések miatt sajnos nincs tömegközlekedés, ezért ezt is el kell egy picit halasztanunk. Azt kell mondanunk, hogy nálunk az igazi strandszezon majd május végével indul meg” – fogalmazott az értékesítési és marketingigazgató.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

hirdetés