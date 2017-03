„Sokáig tartott, de az Oscar-díjért megérte”

Sokáig tartott az elkészítés, de az Oscar-díj miatt megérte – ezt mondta saját filmjéről a Mindenki rendezője, Deák Kristóf.

A rövidfilm két hete hódította el a legjobb rövidfilmnek járó aranyszobrocskát. A rendező elmondása szerint konkrét ajánlatot még nem kapott Hollywoodban.

„Nagyon kevés időnk volt arra, hogy ezt a projektet összerántsuk, úgyhogy nagyon gyorsan állt össze ez a csapat, és több tagja is volt, akikkel korábban már dolgoztam, de olyanok is jöttek a csapatba, akikkel még előtte sohasem. És például Annával régről ismertük egymást, de soha nem dolgoztunk együtt mint producer és rendező, úgyhogy először neki is meg akarom köszönni, hogy bizalmat szavazott nekem és beadta velem ezt a pályázatot” – fogalmazott a filmrendező.

