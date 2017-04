Rengetegen ünnepelték a lemezboltokat

Két budapesti lemezboltban is minikoncerteket tartottak a könnyűzene ünnepének számító, 10. nemzetközi lemezboltok napján. A külön erre a napra megjelenő albumok pillanatok alatt elfogynak.

A tavaly meghalt David Bowie és Prince, vagy a francia elektronikus zenei duó, az Air és a Ramones lemezritkaságaival készültek a kiadók az idei Record Store Day-re, vagyis a lemezboltok ünnepére.

A lemezboltok napját 10 éve rendezik meg minden áprilisban világszerte, és ünneplik ezen a napon a független lemezboltokat és a könnyűzenét.

Oroszi Iván, a Musicland lemezbolt vezetője azt mondta, a bolt ilyenkor hosszabbított nyitva tartással reggel 10-től este 8 óráig várja az érdeklődőket és a zenerajongókat. „Illetve koncerteket tartunk minden páros órában: 14 órakor a Volkova Sisterst, 13 órakora a Szabó Benedek és a Galaxisok, 16 órakor a Palma Hills, 18 órakor pedig a Hoodoo Offenders fogja zárni ezt a különleges napot itt a bolt életében, közben pedig ahogy az a háttérben is látható, DJ-k szórakoztatják a nagyérdeműt, tehát a zene is úgymond élőben bakelitről, vinylről, CD-ről megy”.

Az élő koncertekre gyorsan megtelt a szűk pincehelyiség. A boltban azt mondják, vannak akiket egy évben csak egyszer, ilyenkor látnak, de sok a visszatérő vásárló, a gyűjtő is. Egy-egy limitált kiadású lemezritkaság később jó áron cserél gazdát az internetes piacon.

Veres Attila például azért kedveli a lemezeket, mert a fizikai formátumoknak meglesz mindig is a varázsa, „meg hát nyilván hangminőség szempontjából is, viszonylag jobbak a vinylek, az új prések nem feltétlenül, de az eredeti első nyomások jobbak, mint a CD”. A gyűjtőnek becslése szerint nagyjából 2500 hanglemeze van, emellett hat-nyolcszáz CD is gazdagítja a gyűjteményét, amelynek egyik darabját sem adja tovább. „Maximum ajándékba odaadom valakinek, ha nem kell, de nem adok el lemezt” – szögezte le.

A tavalyi lemezboltok napján számos kiadvány a párizsi terrortámadások áldozatai előtt tisztelgett.